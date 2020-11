Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je ocenila, da se v naši domovini vse bolj razrašča kultura omalovaževanja človeškega življenja. V izjavi komisije pa je v nadaljevanju povsem nekaj drugega: ideološki boj v slogu premierja ter podpora aktualni politiki pri zlorabljanju epidemije za pospešeno izvajanje ideoloških in strankarsko motiviranih projektov.

Poslanica ob vseh svetih naj bi bila neki pietetni nagovor vernikom, ne pa povsem politično sporočilo, meni Martina Vuk. Zato mnogi ljudje razumejo RKC zgolj kot podaljšek oziroma podružnico SDS. Morda želi biti celo še kaj več. Kje RKC vidi v bodoče svoje mesto v družbi?

Sporočila papeža Frančiška, na drugi strani, pa so humanistična, iskreni pozivi k spravi, ljubezni in miru, ki so jasna pot krščanskega izročila. Tako jih razumem in čutim tudi jaz. Kot da RKC ne bi bila v sorodu z njimi.

Milan Pavliha, Ljubljana