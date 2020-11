Takoj po nastopu mandata se je močno posvetil kadrovskim menjavam v policiji, vojski, NPU in ostalih institucijah. In nameščal svoje kadre z dvomljivim slovesom in brez izpolnjenih pogojev za zasedbo položajev. Pač po principu »važno, da je naš«. Če pogledamo, kakšen je rezultat kadrovskih menjav, pa vidimo, da niso prinesle kakega izboljšanja.

Kriza je uradno vodena od 4. 3. 2020, do začetka avgusta je bilo stanje obvladljivo. V tem času je vlada izpeljala večino menjav ljudi, ki so kakor koli ogrožali interese predvsem SDS in SMC pod vodstvom Zdravka Počivalška, glavni vpleteni stranki v kolobociji nabave zaščitne opreme. Do začetka avgusta letos je bila zamenjana večina motečih šefov motečih inštitucij. Če razumemo, da so novi ljudje potrebovali kak mesec časa, da se vpeljejo, je sedaj situacija bistveno drugačna. Epidemija je ušla popolnoma izpod kontrole, skoraj ni več obvladljiva. Od nastopa »naših« kadrov, ki so in še trdo delajo, pa do sedaj je stanje postalo katastrofično.

Ko smo že pri strelu v koleno, se sprašujem, ali niso te menjave strel v koleno Janeza Janše. O tem, da Janša to tako dojema, dvomim. Vsekakor pa je to strel v koleno nas državljanov.

Sicer je res, da lahko podatke obračaš tako ali drugače, a dejstvo ostane. In pri tem se Janša ne bo mogel poslužiti metode Hitlerjevega propagandista Goebbelsa, ki je dejal, da če se dejstva ne skladajo z ciljem, se jih je treba znebiti.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki