V izjavi, objavljeni na svoji spletni strani, je italijanska nogometna federacija sporočila, da je opravila inšpekcijski pregled športnega centra Lazia v bližini Rima in zasegla rezultate brisov igralcev, testiranih pred tekmami prejšnjega tedna proti Bruggeu in Torinu.

FIGC je od Lazia zahteval tudi, naj predloži rezultate brisov, opravljenih pred sredino tekmo lige prvakov proti Zenitu.

Kot so še navedli, je preiskovalna skupina FIGC začela preiskavo proti Laziu, da bi ugotovila morebitne kršitve zdravstvenih protokolov, katerih namen je obvladovanje epidemije covida-19, ki jih je odobrila FIGC in so jih potrdile italijanske zdravstvene oblasti.

Po prvih informacijah o pozitivnih testih nekaterih igralcev, ki so se pojavile prejšnji teden, je preiskovalec Giuseppe Chine opravil dva inšpekcijska pregleda v športnem centru biancocelestov v Formellu, med katerima je zaslišal predsednika kluba Claudia Lotita in klubskega zdravnika Iva Pulcinija. Pregledali pa so tudi poročila o brisih, odvzetih pred tekmama lige prvakov Brugge - Lazio ter italijanskega prvenstva Torino - Lazio.

Med tistimi, ki naj bi bil pozitiven na novi koronavirus, je tudi Ciro Immobile. Lazio je v soboto sporočil, da so nedoločeno število pozitivnih nogometašev poslali v osamitev do nadaljnjih testov.

V klubu nato niso poročali o pozitivnih rezultatih testov, opravljenih nekaj ur pred nedeljsko tekmo serie A v Torinu, na kateri je Immobile prišel na zelenico s klopi in ob zmagi s 4:3 zadel za 3:3.

Italijanska tiskovna agencija ANSA je v torek poročala, da napadalca ni bilo v kadru moštva, ki je v torek odpotovalo v Rusijo, kjer naj bi se v sredo v ligi prvakov srečalo z Zenitom.