Ekipa učencev OŠ Ivana Groharja iz Škofje Loke je v začetku oktobra v sklopu projekta delavnic Radia Hudo! prvega programa Radia Slovenija prejela nagrado najboljšega novinarskega razreda. V projektu, s katerim vzgajajo nove generacije mladih novinarjev in obenem skrbijo za medijsko opismenjevanje, je prejšnje šolsko leto sodelovalo devet razredov z osnovnih šol iz Logatca, Celja, Žalca, Ljubljane, Izlak, Limbuša, Bohinjske Bistrice, Boštanja in Škofje Loke. Vsak razred je pripravil enourno mladinsko radijsko oddajo Hudo! od a do ž. »Sami so zastavili temo oddaje, o kateri so želeli več povedati, vprašati, raziskati. Izbrali so sogovornike in pripravili vprašanja za ankete, intervjuje in pogovore,« je o kupu dela povedala vodja novinarskih delavnic Tadeja Bizilj. Ob pomoči novinarjev so učenci prispevke sami posneli, ob usmeritvah tonskih mojstrov pa tudi zmontirali. Za piko na i so izbrali še glasbo v oddaji in se v živo v studiu preizkusili kot novinarji. Ekipe so se med seboj pomerile v pripravi radijske reportaže, v kateri so na čim bolj zanimiv način predstavile svoj kraj.

Po mestu delili letake za glasove Strokovna žirija v postavi Biziljeve, urednika prvega programa Danijela Posleka in Igorja E. Berganta ter poslušalci so za zmagovalce izbrali škofjeloško ekipo, ki je delavnice opravila na daljavo. »Celo leto smo se trudili, imeli smo veliko zapletov tudi zaradi novega koronavirusa, a se je na koncu splačalo,« je v imenu vidno ganjene ekipe na zaključni prireditvi povedal Jaka. Ekipa se je močno angažirala tudi pri nabiranju »glasov ljudstva«, saj so zadevo vzeli zelo resno. »Naredili smo letake, jih delili po Škofji Loki in tako ljudi spodbudili, naj glasujejo za nas,« je o nabiranju glasov povedal Jaka. Za nagrado jih čaka dvodnevni izlet na Krvavec, kjer si bodo ogledali tudi radijski oddajnik in od blizu videli, kako radijski zvok potuje po svetu. Tadejo Bizilj mladi in nadobudni novinarji vsako leto presenetijo z razmišljanjem o svetu in medijih. »Skozi lastne oči morajo presojati o toliko lažnih novicah in vedeti, da ni vse res, kar preberejo in slišijo.« Sodelujoči na tokratnih delavnicah, ki jih organizirajo že vse od leta 2012, vedo, kje iskati verodostojne novice, znajo presoditi, komu verjeti in kakšne informacije deliti. »In pa, da delo pravega novinarja ni le stresati šale iz rokava ali prebrati nekaj, kar ti drugi napišejo, temveč da je to delo zahtevno in odgovorno, če ga želiš dobro opravljati,« je pohvalila osnovnošolce. Z odzivom šol so zelo zadovoljni, čeprav so se nekatere zaradi novega koronavirusa in posledično poteka delavnic na daljavo umaknile iz projekta. Ta ima na številne dolgoročnejši vpliv, saj so na delavnicah ugotovili, da jim to delo leži. »Trije nekdanji udeleženci so celo honorarni sodelavci RTV,« je pristavila Biziljeva. Obenem se ji zdi obetavno, da v teh časih mlade še vedno tako zanima ta poklic, da znajo prepoznati čar, a tudi zahtevnost novinarstva. »Udeleženci delavnic so pokazali, da znajo dobro in pametno razmišljati. Presenetili so me s svojo kritičnostjo, izborom tem za oddaje, temeljitimi pripravami na intervjuje in angažiranostjo. Tudi pri oddaji v živo jim je jezik tekel kot podmazan in so tako dokazali, da znajo uspešno premagati tremo,« je optimistično zaključila sogovornica.

Teorija, praksa in snemanje Bistvo delavnic je, da učenci spoznajo delo radijskega novinarja in voditelja, tonskega mojstra in glasbenega urednika ter da spoznajo (vsakodnevno) delo v medijih. Delavnice so sestavljene iz treh delov – teoretičnega, praktičnega (izbira teme, sogovornikov, priprava vprašanj, scenarij) in snemanja, na katerega se mladi novinarji podajo sami z mikrofonom v rokah. Posnetke na koncu sami zmontirajo, v oddaji Hudo! pa se preizkusijo tudi v živo.