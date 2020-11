Po jutranji odlični novici, da mehurček na Dirki po Španiji še vedno deluje brezhibno in med kolesarji ter med vsemi ostalimi udeleženci v njem še vedno ni pozitivnega testa, se je dirka lahko nadaljevala brez težav. In tretji teden se je začel z edinim kronometrom na letošnji dirki, ta pa je že prinesel dovolj jasne poglede na končno razpredelnico. A Vuelta še zdaleč ni odločena, saj so ceste do Madrida lahko še zelo nepredvidljive.

Prvi kronometer po razbitju sanj na Touru Današnji dan je bil znova poseben v karieri Primoža Rogliča. Še enkrat je moral sam sebi in celotnemu svetu pokazati, iz kakšnega testa je. Kaj se mu je pletlo po glavi pred začetkom etape, o čem je razmišljal, ve le on. A dejstvo je, da je tekmovalno prvič sedel na kolo za kronometer po tisti nesrečni soboti, ko mu je dan pred parado v Parizu sanje razbil Tadej Pogačar, ki je z odlično vožnjo na čas Rogliču vzel majico vodilnega na največji dirki v kolesarstvu – Tour de Franceu. Da je bil izziv za 31-letnega nekdanjega smučarskega skakalca še toliko večji, današnji kronometer ni bila zgolj ena navadna dirka. Tudi danes pred začetkom se je Roglič zavedal, da mu dan lahko prinese zmago na tritedenski dirki, ali pa mu kronometer to vzame še drugič v zgolj dobrem mesecu dni. Šlo je za vprašanje, ali je Primož Roglič iz testa vrhunskega šampiona ali ne. Odgovor je sledil na malce manj kot uro dolgi uri resnice na španskem asfaltu od Murosa do Mirador de Ezaroja. Da je bilo stanje pred začetkom starta najboljših še bolj napeto, je skrbel močan čelni veter, ki je zaustavljal tekmovalce in jim pobiral dodatno energijo. A po mnenju mnogih bi to morala biti voda na mlin slovenskemu kolesarju, ki prav zaradi svoje gibljivosti, ki jo je razvil še v času, ko je treniral smučarske skoke, velja za izjemno aerodinamičnega kolesarja. Zanimivo je bilo tudi spremljati taktiko kolesarjev, saj so se nekateri za zadnji 1,8-kilometrski vzpon odločali za menjavo kolesa, drugi pa ne. Najboljši so to vseeno storili, saj je bila menjava lažja kot na Touru. Tokrat so to lahko storili na posebnem prostoru, pripravljenem za menjavo, in ni bilo treba izvesti menjave s kolesom iz spremljevalnega vozila.

Ne hiter in ne počasen začetek Rogliča Kolesarji so prihajali v cilj, napetost pa se je stopnjevala na startu. Najboljših deset v skupnem seštevku se je na pot začelo podajati ob 16:18 uri in nato vsaki dve minuti naslednji tekmovalec. Primož Roglič je bil na startni rampi ob 16:34 uri in takrat se je zanj začela najbolj pomembna ura vožnje do sedaj. Ob začetku je na cilju najboljši čas držal Nelson Olivera (Movistar), ki je malce presenetljivo prepričljivo prehitel Remija Cavagno (Deceuninck-Quick Step). Portugalec je za 33,7 kilometra dolg kronometer potreboval 46 minut in 49 sekund. Ko je svojo vožnjo začel še vodilni v skupnem seštevku Richard Carapaz (Ineos), je na cilju čas Olivere za devet sekund še popravil Will Barta (CCC). Na cesti pa so že orisale moči najboljših, ki so vsi prečkali prvi vmesni čas. Časi pa so bili drugačni, kot bi si jih želeli slovenski ljubitelji kolesarstva. Roglič sicer ni zaostajal veliko, a na prvem vmesnem času je bil od njega hitrejši tudi tretji v skupnem seštevku Hugh John Carthy (EF Pro Cycling). Najboljši čas na prvem vmesnem času sta držala Olivera in Barta, Carthy je za njima zaostajal 11 sekund. Roglič se je na dvanajstem kilometru nahajal na petem mestu, zaostanek pa je znašal 13 sekund. Nosilec rdeče majice pa je bil na uvodnem delu etape že štiri sekunde počasnejši od Kisovčana.

Na drugem vmesnem času virtualno v rdeči majici Pred izjemno zahtevnim zaključnim vzponom in menjavo kolesa, za katero so se odločili vsi najboljši, je bil na 24,5 kilometra še drugi vmesni čas. Tudi na tem odseku sta bila še vedno skupaj najhitrejša Olivera in Barta, do spremembe pa je prišlo med kapetani. Roglič je nekoliko pospešil in se najbolj približal Portugalcu in Američanu, njegov zaostanek je znašal 17 sekund. Brez popuščanja je drugo tretjino proge odpeljal tudi Carthy, ki je imel le sekundo slabši čas od Slovenca, vse več pa je izgubljal Carapaz. Njegov zaostanek za vodilnima je bil 36 sekund, kar je pomenilo, da je virtualno rdečo majico vodilnega na dirki zopet nosil Roglič, a pred vsemi je bil še trenutek resnice, kjer so se delale največje razlike. Do začetka vzpona je Roglič držal izjemen ritem in po virtualnih časih povečeval svojo razliko do Carthya in Carapaza. Tudi menjavo kolesa je tokrat izvedel brezhibno in zelo hitro.