»Že aprila in maja sem skupaj z nekaterimi drugimi voditelji EU večkrat opozarjal, da nas jeseni čaka nova val, hladni val virusa, ki bo težji, če ne bomo imeli na razpolago učinkovitega cepiva in/ali zdravila ali vsaj obvezne elektronske aplikacije za sledenje okužbam. Danes še vedno nimamo nič od tega,« je uvodoma deja premier in bil nato kritičen: »Zakonsko podlago za obvezno aplikacijo smo si v Sloveniji sicer po težkih mukah zagotovili že julija, vendar je realizacija zastala v domačem in evropskem birokratskem močvirju, zlagani skrbi za zasebnost, pa tudi nesposobnosti za iskanje izvirnih rešitev v izjemnih razmerah na obeh ravneh.«

Evropa se po zadnjem sestanku Evropskega sveta sicer prebuja, a zamude ne bo mogoče nadoknaditi pravočasno, je dejal nekoliko pesimistično in nato neposredno nagovoril državljanke in državljane: »Od nas vseh, od vsakega posameznika, od vse naše zavzetosti, naše vztrajnosti, trdoživosti, poguma, trme in solidarnosti je odvisno, kako bo šlo naprej. Pred vrati je zima. Spremljali smo, kako je zimo ravno prestala Avstralija. Ni bilo lahko. Nekaj podobnega nas čaka. Ta pandemija ni samo velikanski izziv za zdravstvo, ampak preizkušnja za celotno človeštvo. Za nas Slovence še posebej.« Poudaril je, da je v tem obdobju potrebna plebiscitna večina razuma in solidarnosti.

Izpostavil je še, da je hladni val pandemije v zadnjih tednih ogrozil celo zmogljivosti najboljših zdravstvenih sistemov na svetu, kot so nizozemski, nemški ali avstrijski. »Nihče nima na voljo neomejenega dodatnega števila zdravnikov in medicinskih sester, prav tako ni mogoče in ni smiselno zaustaviti vseh ostalih nujnih zdravstvenih posegov, saj s tem naredimo le še dodatno škodo, dodatno trpljenje in umiranje. Ko je število okuženih previsoko, zgolj upoštevanje osnovnih preventivnih pravil obnašanja več ne zaustavlja virusa dovolj učinkovito.« Edina obramba pred splošnim razpadom zdravstvenega sistema je takrat po besedah Janše drastična omejitev naših stikov z drugimi, česar ni doživela še nobena generacija. Zatrdil je, da vlada ne sprejema ukrepov z namenom ustrahovanja ljudi.

Zima bo dolga

Janša je izpostavil, da je v teh težkih mesecih izjemno pomagala samoiniciativnost posameznikov, ki so se na vseh nivojih kot strokovnjaki vključili v spremljanje in analizo trendov, preučevanje tujih izkušenj, pripravo lastne proizvodnje zaščitne in medicinske opreme in v pripravo smernic za pet doslej sprejetih proti kriznih paketov. Razkril, da v teh dneh vlada zaključuje pripravo že šestega paketa ukrepov (več spodaj) za blažitev posledic epidemije. Naslednji teden bo paket na klopeh poslancev državnega zbora. Ne bo zadnji.

»Pandemija sama kot tudi številni ukrepi za njeno zaustavljanje pri nas in drugod so bili in so izjemno obremenjujoči. Ne samo zaradi omejevanja naše svobode, ampak tudi zaradi vpliva na gospodarstvo in večino drugih življenjsko pomembnih dejavnosti. Daljše obdobje omejitev pri izobraževanju, kulturi, duhovnih in vseh drugih dejavnostih, ki predstavljajo vezivo naše skupnosti, ne more miniti brez negativnih posledic. Zato je naš skupni, nujni, obvezni strateški cilj, da epidemijo obvladamo čimprej do stopnje, ki ne bo ogrožala normalnega delovanja zdravstva in ko jo bomo lahko spet nadzorovali z doslednim sledenjem stikov, tako kot med poletnimi meseci.«

V nadaljevanju je Janša povzel besede z napovedjo, da je pred nami najmanj mesec dni trdega boja z virusom in nato še meseci velike previdnosti. Po njegovih besedah bo ob večji dostopnosti hitrih antigenskih testov mogoče na lažji način zamejiti posamezne izbruhe virusa. »Če bomo v naslednjih tednih uspešni, bomo lahko božič in novo leto preživeli bolj normalno kot krompirjeve počitnice. Vsekakor pa bo zima dolga. Zadnji sestanek evropskih voditeljev je minil ob razpravi o ocenah Evropske komisije, ki predvideva možnost splošnega cepljenja v mesecih od aprila do junija prihodnje leto. Kolikor bo ustreznega cepiva na voljo prej, bo na razpolago predvsem za ogrožene skupine. Bo težko, a bomo zmogli. Zato, ker se nas velika večina zaveda, da z nujnimi ukrepi ščitimo vse, kar imamo kot skupnost.«