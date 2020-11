Oktobra je na območju Novega mesta prišlo do serije vlomov. Storilec je pri tem vlamljal v osebne avtomobile tako, da je razbil stekla in iz vozil kradel predvsem gotovino in osebne dokumente. V vseh primerih so policisti opravili oglede krajev kaznivih dejanj in zbrali obvestila in tako prišli na sled 37-letniku iz Novega mesta, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.

Policisti pri tem ugotavljajo, da so žrtve vlomov v vozila največkrat vozniki, ki na vidnih mestih v vozilih nezavarovane puščajo različne predmete, kot so torbice, denarnice, mobilne telefone in računalnike. Storilci v vozila vlamljajo predvsem v večernih in nočnih urah na način, da razbijejo stekla na vozilu in poleg odtujenih predmetov povzročijo tudi premoženjsko škodo na vozilu.

Na novomeški policijski upravi občane pozivajo k upoštevanju osnovnih samozaščitnih ukrepov, s katerimi lahko bistveno zmanjšajo tveganje, da postanejo žrtev kaznivega dejanja. Svetujejo, da v vozilih brez nadzora ne puščajo predmetov in vozila zaklepajo. Tudi predmeti v vrečki ali torbici, ki sicer niso dragoceni, so vaba za storilce, škoda na vozilu pa bo v tem primeru bistveno večja kot vrednost odtujenih predmetov, še opozarjajo.