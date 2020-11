Povedali so tudi, da je 21-letni migrant še vedno v bolnišnici, potem ko so ga v streljanju ob napadu ranili policisti in da ga še niso zaslišali, medtem ko prognoze ostajajo negotove.

Issaoui, ki je znan tunizijski policiji zaradi nasilja in prekrškov v povezavi z mamili, je v Francijo prispel oktobra z italijanskega otoka Lampedusa. Tu je bil s skoraj 400 migranti na trajektu sprva v karanteni, preden so jim 9. oktobra dovolili, da se izkrcajo v Bariju na jugu Italije. Preiskovalci so ugotovili, da je v Nico prispel 27. oktobra, le dva dni pred napadom.

V zvezi z napadom so danes severno od Pariza pridržali še štiri ljudi. Med njimi je tudi 29-letnik, ki ga sumijo, da je imel stike z napadalcem, je AFP izvedela iz pravosodnih virov.

Od šestih osumljencev, ki so jih zaradi suma stikov z napadalcem prijeli pred tem, medtem v priporu ostaja samo še eden. Gre za 29-letnega Tunizijca, ki je bil skupaj z Issaouijem na čolnu, s katerim sta prišla do Lampeduse.

Issaoui je v cerkvi v središču mesta z nožem eni ženski prerezal vrat in ubil uslužbenca cerkve. Umrla je še ženska, ki se je poškodovana zatekla v bližnji lokal.

Ko so ga prijeli, je v arabščini vzklikal Bog je velik, zato oblasti menijo, da gre za zadnjega v vrsti džihadističnih napadov v Franciji v zadnjih letih. S seboj je imel Koran, tri nože in dva mobilna telefona.