Okrožno sodišče v Ljubljani je konec oktobra na predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) imenovalo tri nadomestne nadzornike Telekoma Slovenije, kot smo napovedali v Dnevniku. Sodba je danes postala pravnomočna. V nadzornem svetu Telekoma tako po novem sedijo Boštjan Koler, Dimitrij Marjanovič in Štefan Belingar, funkcija pa je prenehala Alešu Šabedru, Barbari Cerovšek Zupančič in Bernardi Babič, ki so pred dvema tednoma podali odstopne izjave.

Trije novi nadzorniki, ki jih je na predlog SDH imenovalo sodišče, so zgolj začasni. Njihova funkcija traja do izvolitve članov nadzornega sveta na skupščini Telekoma Slovenije in največ eno leto od izdaje sklepa, so iz Telekoma sporočili prek Ljubljanske borze. Sodišče je bilo pravzaprav edino, ki je v času epidemije lahko presekalo zagato, v kateri se je znašel nadzorni svet po odstopu treh članov. Skupščina bi namreč morala čim prej imenovati nove nadzornike, toda epidemija trenutno preprečuje izvedbo skupščine, hkrati pa pravila o elektronski skupščini niso dorečena. Odstopljeni člani so tako do imenovanja novih obtičali v nadzornem svetu družbe. Ker pa so odstopili zaradi »trenutnih (slabih, op. a.) razmer« in »nesoglasij« v nadzornem svetu, kot je v svoji odstopni izjavi zapisal Šabeder, se nadzorni svet ni mogel zediniti o aktualnih zadevah, zato so te stale.

Poleg uvodoma omenjenih so v devetčlanskem nadzornem svetu Telekoma kot predstavniki kapitala še Barbara Gorjup, Barbara Kürner Čad in Igor Rozman, kot predstavniki zaposlenih pa Drago Kijevčanin, Dušan Pišek in Jana Žižek Kuhar.