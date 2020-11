Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je 23-letni moški vozil kmetijski traktor, h kateremu je imel priklopljeno balirko. Ko je izven Stanovskega pripeljal do dolgega in nepreglednega desnega zavoja, kjer vozišče poteka po blagem klancu navzdol, pri srečevanju z drugim vozilom na svoji levi strani ni pustil zadostne bočne razdalje.

Ko je nasproti pripeljala 69-letna voznica neregistriranega mopeda, traktorist ob srečevanju ni zmanjšal hitrosti ali se ustavil, pač pa je z desnimi kolesi zapeljal v desno, čez rob vozišča na travnato brežino, nato pa v levo, nazaj na vozišče. V času srečevanja je motoristka izgubila nadzor nad vozilom in padla na vozišče, kjer jo je traktorist z zadnjima kolesoma traktorskega priključka prevozil.

V nesreči se je 69-letnica, ki ni imela vozniškega dovoljenja in ni uporabljala predpisane zaščitne čelade, tako hudo poškodovala, da je na kraju dogodka umrla. Zaradi prometne nesreče je bila lokalna cesta zaprta skoraj pet ur.

Mariborski policisti so ogled kraja prometne nesreče opravili pod vodstvom dežurne preiskovalne sodnice mariborskega sodišča in ob prisotnosti dežurnega državnega tožilca mariborskega tožilstva. Po prejemu analiz bodo traktorista kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.

Na podravskih cestah je letos v 14 prometnih nesrečah umrlo že 15 ljudi, medtem ko je v enakem obdobju lani v devetih nesrečah umrlo devet ljudi.