Škandalozen je bil način, kako je ptujski okrožni sodnik Martin Strelec vodil kazenski postopek. Do obtoženega Janka Tomića, nekaterih procesnih udeležencev ter novinarjev se je predsednik senata obnašal vzvišeno in nespoštljivo. Po prepričanju obrambe je sodil tudi pristransko, senat pod Strelčevim predsedovanjem med drugim ni opravil rekonstrukcije strelskega obračuna v Krčevini pri Vurberku. »Sodba je nepravilna in nezakonita, zato bomo vsekakor vložili pritožbo,« je 3. junija napovedal zagovornik Damijan Donko.

Pritožbena seja je danes potekala na mariborskem višjem sodišču. Nanjo so iz mariborskega zapora pripeljali tudi obsojenca. Poročevalec v pritožbenem senatu, višji sodnik Aleksander Karakaš, je procesnim udeležencem med vrsticami sporočil, da se senat ne bodo ukvarjal z »gostilniškim« obnašanjem kolega Strelca. Karakaševo poročilo namreč ne zajema procesnimi odločitev prvostopenjskega senata, temveč suhoparno obravnava izključno »tista procesna dejanja, ki so povezana z dokazovanjem«.

Enega ubil, drugega poškodoval

Spomnimo: senat okrožnega sodišča na Ptuju je junija nepravnomočno obsodil Tomića na enotno kazen 17 let in šest mesecev zapora. »Očitana kazniva dejanja uboja in treh poskusov uboja ste storili v krivdni obliki morebitnega direktnega naklepa,« mu je obsodbo razložil Strelec. Obtoženi je 26. junija 2018 okoli 3. ure zjutraj vzel življenje 29-letnemu Žanu Kreslinu. Pokojni je bil v skupini štirih zamaskirancev, ki so napadli družinsko hišo Tomićevih v Krčevini pri Vurberku. Obtoženi je v nogo in ramo zadel še napadalca Kristijana Pfajferja ter ga huje poškodoval. Napad na Tomićevega sina je bil naročen in plačan, vsak od napadalcev naj bi prejel po 200 evrov. Z vprašanjem, kdo je bil naročnik, se sodišče ni ukvarjalo.

Zaradi nočnega razbijanja in krikov »Ubili te bomo!« je Tomić v stanju močne prestrašenosti vzel pištolo, ki jo je legalno posedovala njegova partnerica. Z njo je najprej streljal v zrak, nato pa tudi v temo. Pištolo je sprožil najmanj dvanajstkrat. Kreslin je obležal na kraju dejanja, preostale ubežnike je policija ustavila v Zgornjem Dupleku. Tomić trdi, da nikoli ni meril v napadalce, saj jih zaradi močne kratkovidnosti in teme niti videti ni mogel. Streljal naj bi na slepo in izključno z balkona, ne pa tudi z dvorišča, kot je zatrjevalo tožilstvo.