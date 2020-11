Američani so po štirih letih Trumpovega vladanja razdeljeni kot že dolgo ne in tudi volitve ne bodo prinesle rešitve. Številni lastniki lokalov po ameriških mestih se bojijo izgredov, zato so izložbe za vsak primer zaščitili z lesenimi ploščami.

Trump je v Pensilvaniji zagrozil, da bo vložil tožbo, če si bodo volilne komisije drznile preštevati sicer povsem legitimne glasovnice po pošti.

Znani republikanski pravnik Alan Ginsburg je to označil za grožnjo iz obupa politika, ki pričakuje poraz, ter priporočil, naj ga enostavno ignorirajo in glasovnice štejejo naprej.

Vrhovno sodišče ZDA je namreč potrdilo odločitev Pensilvanije, da veljajo tudi glasovnice, ki pridejo po pošti na volišča tri dni po volitvah, če so bile oddane na pošti do vključno 3. novembra. Vendar je sodišče obenem sklenilo, da bo morda o teh glasovnicah ponovno odločalo po volitvah, zato jih bodo hranili posebej.

Biden je bil v ponedeljek prav tako v najbolj ključni državi, Pensilvaniji, kjer je skušal poskrbeti za čim večjo udeležbo temnopoltih volivcev. "Trump verjame, da lahko volijo le bogatejši," je dejal in pandemijo koronavirusa označil za dogodek množičnih smrti za temnopolte.

Tako Trump kot Biden izražata prepričanje v zmago, vendar ima Biden glede na ankete in množično udeležbo demokratov na predčasnih volitvah nekoliko več možnosti, da pride do potrebnih 270 elektorskih glasov. Trump po drugi strani računa, da bodo njegovi volivci danes množično prišli na volišča.

Po slabi izkušnji demokratov leta 2016 Biden noče prepustiti ničesar naključju in bo danes presenetljivo obiskal še Philadelphio in Scranton v Pensilvaniji, kjer se je rodil in kjer je imel v ponedeljek zborovanje Trump. Podpredsedniško kandidatko Kamalo Harris danes pošilja v Detroit.

Demokrati so v ponedeljek dosegli pomembno sodno zmago v Teksasu, kjer je konservativni zvezni sodnik zavrnil tožbo republikancev, naj se razveljavi 127.000 glasovnic v Houstonu, ker so ljudje glasovali iz svojih avtomobilov.

Volilne oblasti Houstona so to dovolile zaradi pandemije koronavirusa. Demokrati se prejšnja leta niti ne bi trudili s tožbami v tradicionalno republikanskem Teksasu, kjer pa se letos presenetljivo obeta zelo tesen izid.