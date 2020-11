Eden od reševalcev naj bi med operacijo zaslišal glas deklice, nakar je pomolil glavo skozi luknjo. Deklica se je predstavila kot Ayla in povedala, da je zelo žejna, navedbe povzemajo tuje tiskovne agencije. »Priča smo bili čudežu,« je tvitnil župan Izmirja Tunc Soyer. »Skupaj z veliko bolečino, ki smo jo izkusili, je prisotno tudi to veselje,« je dodal. Za veliko veselje je v obalnem mestu sicer že v ponedeljek poskrbela rešitev triletne in 14-letne deklice.

Se pa je skupno število smrtnih žrtev, ki jih je terjal potres medtem povzpelo na skupno 100. V potresu z magnitudo 7 je bilo poleg tega ranjenih 994 ljudi, od tega jih je 147 še vedno v bolnišnicah.