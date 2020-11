V sredo zjutraj se bo od vzhoda pooblačilo, v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodnik. Na Primorskem se bo nizka oblačnost zjutraj razkrojila in čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihala bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 11 do 14, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo na Primorskem precej jasno s šibko do zmerno burjo. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, na jugovzhodu šele zvečer. V petek bo pretežno jasno, zjutraj bo v mraziščih slana. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla Alpe in bo jutri prešla naše kraje. Pred njo k nam v višinah od jugozahoda priteka topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu in v sosednjih pokrajinah Italije pretežno oblačno in megleno, drugod pa povečini jasno z nekaj jutranje megle. V sredo bo oblačno z rahlim dežjem in ohladitvijo. Ob Jadranu ter v Furlanski nižini se bo delno zjasnilo, zapihala bo šibka, v Kvarnerju zmerna burja.