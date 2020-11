V Avstriji, kjer so v ponedeljek poročali o 4135 novih okužbah v zadnjem dnevu, so danes za štiri tedne zaprli kulturne ustanove, pa tudi hotele in restavracije. Možna bosta sicer osebni prevzem ali dostava.

Omejili so zasebna druženja, po novem je dovoljeno druženje največ šestih oseb iz dveh gospodinjstev. Prepovedane so tudi poroke in druga podobna praznovanja. Spodbuja se delo od doma.

Učenci nižjih razredov bodo še naprej obiskovali šolo, starejši in študenti pa bodo imeli najmanj štiri mesece šolanje na daljavo. Odprti ostajajo tudi frizerji in kozmetični saloni, v katerih veljajo poostreni higienski ukrepi. Fitnesi so od danes zaprti.

Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober je v ponedeljek dopoldne ljudi pozval k doslednemu upoštevanju ukrepov. Epidemiološke razmere v državi so namreč že alarmantne, bolnišnice pa se soočajo s preobremenjenostjo, je opozoril. Če se bo sedanji trend nadaljeval, bo v drugi polovici novembra stanje že kritično, je dejal minister.

V ponedeljek zvečer je sicer Avstrijo pretresel teroristični napad v središču Dunaja.