Napad je po besedah Nehammerja izvedel najmanj en napadalec, ki je bil oborožen z avtomatsko puško. Nosil je tudi imitacijo eksplozivnega pasu, kar naj bi kazalo na to, da je želel ustvariti paniko. Policija je že ponoči vdrla v njegovo stanovanje in ga preiskala. Kot je pojasnil minister, gre za "islamističnega terorista", ki je simpatiziral z Islamsko državo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Oblasti sicer še vedno ne morejo izključiti možnosti, da je v napadu sodelovalo več napadalcev in vztrajajo pri pozivu ljudem, naj ostajajo doma in se izogibajo zlasti središču mesta. V celotnem Dunaju je danes v okviru posredovanja po napadu mobiliziranih okoli tisoč policistov.

Kancler Sebastian Kurz je sicer včeraj zvečer za nacionalno televizijo ORF povedal, je napade po najmanj šestih krajih v starem mestnem jedru izvedlo več profesionalno oboroženih napadalcev. Ker je do napada prišlo v bližini judovske sinagoge, pa tudi ni izključil možnosti napada z antisemitskim ozadjem. Že pred tem je napad označil za odvratnega. "Nikoli se ne bomo pustili strašiti s terorizmom in se bomo proti takšnim napadom odločno borili z vsemi sredstvi," je kancler sporočil za APA.

Policija je ustrelila enega od napadalcev. Pojavile so se tudi informacije, da je imel ustreljeni napadalec na sebi samomorilski jopič z razstrelivom, a so policisti to zanikali in pojasnili, da je imel na sebi "le" veliko streliva. Predstavnik dunajskih bolnišnic Michael Binder je za ORF pojasnil, da je zdravstveno stanje sedmih ranjenih resno. Med ranjenimi je tudi policist, ki pa ni v smrtni nevarnosti.

Rabin: Policija je potrebovala »celo večnost«, da je prišla

Po navedbah prič sta napad na območju t.i. Bermudskega trikotnika na Dunaju, kjer leži veliko lokalov, pa tudi sinagoga, izvedla najmanj dva napadalca. Kot je za ORF opisal rabin Schlomo Hofmeister, sta streljala v ljudi v lokalih in skupine na ulicah. Zunaj je bilo sicer veliko ljudi, saj so bili lokali odprti še zadnji dan pred današnjim zaprtjem zaradi covida-19. Ljudje so po tistem, ko sta začela streljati, začeli bežati iz območja in v lokale. Rabin je poklical policijo, ki je po njegovih besedah "potrebovala celo večnost", da je prišla. Sam pa napada zaenkrat ne vidi kot napad na sinagogo, je poročala APA.

Več ljudi pa ni ostalo "ujetih" v lokalih zgolj na območju napada, ampak tudi na širšem območju centra Dunaja. Številni obiskovalci, tudi gledališč, niso mogli domov, je poročala ORF.

Vrstijo se odzivi politikov

Iz Evrope in sveta prihajajo obsodbe včerajšnjega terorističnega napada na Dunaju. »Močnejši smo od sovraštva in terorja,« je na twitterju sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. »Šokirana in žalostna sem zaradi brutalnega napada na Dunaju. Moje misli so z družinami žrtev in avstrijskim ljudstvom,« je tvitnila von der Leynova. Evropa odločno obsoja to strahopetno dejanje, je na twitterju sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel in izrazil podporo Avstriji. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zatrdil, da se Evropa ne bo uklonila teroristom. »Francozi delimo šok in žalost Avstrijcev, ki jih je nocoj prizadel napad v središču njihove prestolnice Dunaja. Po Franciji je napadena prijazna država. To je naša Evropa. Naši sovražniki morajo vedeti, s kom imajo opravka. Ničemur se ne bomo odrekli,« je tvitnil Macron. »Ne smemo se predati sovraštvu, ki naj bi razdelilo naše družbe,« je na twitterju sporočilo nemško zunanje ministrstvo. »Tudi če še ne moremo predvideti obsega terorja, smo v teh težkih urah v mislih z ranjenimi in žrtvami,« so tvitnili v Berlinu. Streljanje na Dunaju je odločno obsodil tudi italijanski premier Giuseppe Conte. »V našem skupnem evropskem domu ni prostora za sovraštvo in nasilje,« je sporočil na Twitterju.

Kmalu po napadu se je oglasil tudi Janez Janša, ki je na twitterju izrazil solidarnost z Avstrijo. »Po Franciji Avstrija. Kdo je naslednji? Nihče ni imun na teroristično grožnjo v Evropi. Ničelna toleranca do radikalnega islamizma. Popolna solidarnost Slovenije z Avstrijo,« je tvitnil. Obrambni minister Matej Tonin pa je zapisal, da je danes žalosten dan za Evropo in tragičen za Avstrijo. »Še en strahopeten napad. Naj bodo nedolžne žrtve v naših mislih in molitvah. Vlaganje v varnost in dosledno preganjanje vseh ekstremizmov je nuja in nič več stvar izbire,« je poudaril.