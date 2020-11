Potem ko je v 5. krogu lige ABA proti Ciboni s kar 41 točkami razlike izgubila Primorska, je včeraj visoko klonila tudi Krka. Zdesetkani Novomeščani po pričakovanjih niso imeli nikakršnih možnosti za presenečenje proti evroligaški Crveni zvezdi, ki je bila na koncu boljša z 88:62. Cedevita Olimpija bo obračun 5. kroga igrala kasneje, saj je bila tekma z Budućnostjo zaradi okužb s koronavirusom pri Podgoričanih preložena.

Oslabljena Krka, pri kateri sta manjkala kapetan Luka Lapornik in Milan Miladinović, Jan Kosi pa je zmogel vsega pol minute na parketu, je presenetljivo dobro odprla obračun in se favoriziranim gostom enakovredno upirala skoraj ves polčas. A ko se je Crvena zvezda dodobra ogrela, je začelo v koš dolenjskega moštva padati z vseh strani. Beograjčani so odlično pazili na najbolj nevarnega posameznika gostov Roka Stipčevića, ki ga je trener Saša Obradović posebej izpostavil v izjavah pred tekmo. Hrvaški organizator igre s slovenskim potnim listom je tekmo sklenil z vsega tremi točkami.

»V prvem polčasu smo prikazali zelo solidno igro, a na glavni odmor odšli s prevelikim zaostankom glede na prikazano. Veseli me igra mladih igralcev, ki so pokazali, da lahko na njih resno računam na tekmah proti slabšim nasprotnikom od Crvene zvezde. Čaka nas dan premora, nato pa že tekma s Šenčurjem v državnem prvenstvu. Smo v obdobju, ko bomo v dvanajstih dneh odigrali kar šest tekem, zato poskušamo skrbeti predvsem za svežino igralcev,« je po porazu povedal trener Krke Vladimir Anzulović.

Vrstni red: Crvena zvezda 5-0, Igokea 4-1, Budućnost 4-0, Mega 3-2, Olimpija in Mornar po 3-1, Partizan, Cibona in Split po 2-3, Krka in Zadar po 1-4, FMP 1-3, Primorska 0-5, Borac 1-2.