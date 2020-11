Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA naj bi šlo za napad na sinagogo. Po neuradnih informacijah bi se naj napadi zgodili tudi pred dvema restavracijama in judovskim centrom.

Kdo stoji za napadom še ni znano, policija pa Dunajčane poziva, naj ostanejo doma.

Več informacij sledi.

Breaking: There are initial reports of a shooting at a synagogue in Vienna, Austria. Several people have been injured. pic.twitter.com/aHnk8cEaul