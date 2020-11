Mark Salzberg, predsednik numizmatičnega združenja s Floride, je povedal, da gre za izjemno redek umetniški izdelek, ki je po dva tisoč letih še vedno v brezhibnem stanju, sicer pa je to tretji znani zlatnik iz tega obdobja. Na eni strani kovanca je upodobljen eden od Cezarjevih atentatorjev Mark Junij Brut, na drugi pa so bodali, pokrivalo ter zapis »EID MAR«, kar so latinske kratice za marčeve ide. Po rimskem koledarju je to 15. dan v marcu, ko je zarota proti Cezarju doživela vrhunec z atentatom. kul, sta