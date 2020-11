Za SDS bi glasovalo le 71 odstotkov anketirancev. Še huje je bilo, ker bi za LMŠ glasovalo neverjetnih 10 odstotkov. Direktorju in glavnemu uredniku medija so se pošteno začele tresti hlače. »Kaj, če bo Janez hud?« si je govoril v svetem strahu.

Ker gre za medij, ki se sprašuje, kdo vam laže, in ki je vsak dan v službi resnice, so konec tedna rezultate kakopak popravili, da bodo bliže – resnici. Včeraj je kazalo takole: SDS 75 odstotkov, NSi 7 in SMC 5 odstotkov. Na drugi strani pa LMŠ s štirimi odstotki. Bolje, a še vedno niti približno resnično. Pričakujemo, da bodo že danes rezultati pravi in resnični, kar pomeni: SDS okoli 90 odstotkov.