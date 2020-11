Slovenska nogometna reprezentanca bo novembra odigrala tri tekme: 11. v Stožicah prijateljsko tekmo z Azerbajdžanom, nato pa še zadnji tekmi v ligi narodov, 15. s Kosovom v Ljubljani in 18. v Atenah derbi z Grčijo za prvo mesto v skupini in napredovanje v ligo B (vse tekme se bodo začele ob 20.45). Slovenija ima najboljše možno izhodišče za osvojitev prvega mesta v skupini, saj vodi na lestvici z desetimi točkami brez prejetega gola, medtem ko je Grčija druga z osmimi, Kosovo ima dve, Moldavija eno.

Povratnika tudi Zajc in Matavž

Selektor Matjaž Kek je bil na včerajšnjem virtualnem druženju z novinarji dobre volje, saj bo imel za zadnjo akcijo v letošnjem letu z izjemo Kevina Kampla na razpolago trenutno vse najboljše slovenske nogometaše. V reprezentanco se vračajo umetnik Josip Iličić, ki v dresu Atalante znova uživa v nogometu po težavah z depresijo, vezist Miha Zajc, ki je prebolel koronavirus, in napadalec Tim Matavž, ki si kruh služi v Združenih arabskih emiratih.

»Situacijo glede pogleda na lestvico in rezultatov je treba nadgraditi. Že prva tekma z Azerbajdžanom je pomembna v razmišljanju, kako narediti korak naprej. V teh norih časih je moja prva želja, da ostanemo negativni v pozitivnem razmišljanju glede odnosa, pristopa, želja in motiva, pokazati moramo individualno kakovost, ki jo premoremo. Prepričan sem, da trije povratniki lahko dvignejo kakovost naše igre, kar je najbolj pomembno. V vsaki sekundi našega druženja na igrišču in ob njem moramo stremeti k temu, da postanemo boljši in tako naredimo korak naprej. Zavedam se, da bodo tudi napake in slabi dnevi, a to je sestavni del športa. Zelo sem zadovoljen z odnosom in tem, kako skušajo fantje skupaj z nami reševati probleme,« je izpostavil Matjaž Kek. Ima le eno skrb – da bo za tekmo s Kosovom našel zamenjavo za Jaka Bijola, ki nima pravice nastopa zaradi dveh rumenih kartonov. Bijol je po prestopu iz CSKA v Hannover (druga nemška liga) začel stalno igrati, zato so njegove predstave vsak teden boljše.

V središču pozornosti je vrnitev 32-letnega Iličića, igralca z največ znanja v slovenski reprezentanci, ki se v Atalanti hitro vrača v tekmovalni ritem. »Z Josipom sva se slišala in njegov odziv je še enkrat potrditev tistega, kar sem vedel že dolgo časa. Zanj je reprezentanca pomembna, ima odnos do nje. Upam, da bo na svoj način, torej na igrišču, kjer je najboljši, pomagal h kakovostnejši igri slovenske reprezentance. Minutaža, ki jo ima v klubu, je le potrditev tega, kako zelo mu zaupajo tudi v Atalanti, s katero tesno sodelujemo,« je o eni izmed vročih tem spregovoril Kek.