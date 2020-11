Število novih okužb v Evropi se povečuje iz dneva v dan, saj so samo v preteklem tednu našteli 40 odstotkov več primerov okužb kot v sedmih dneh pred tem. Skupno v 52 državah stare celine beležijo že okoli 241.000 okužb na dan, razširjenost virusa pa povzroča preglavice tudi nogometnim klubom v letošnji sezoni lige prvakov.

Alarmantno stanje imajo sredinim pred gostovanjem tretjega kroga v Barceloni v Dinamu iz Kijeva. Pri vodilnem klubu ukrajinskega prvenstva, za katerega nastopa tudi slovenski reprezentant Benjamin Verbič, je bilo na testiranju na koronavirus pozitivnih kar enajst njihovih članov. »Testiranje je pokazalo pozitivne rezultate pri Georgiju Citajšviliju, Denisu Garmašu, Mikkelu Duelundu, Aleksandru Karavajevu, Tudorju Beluceju in Mikoli Šaparenku,« so sporočili iz kluba in dodali, da je pozitiven tudi pomočnik trenerja Emil Karas ter še štirje člani osebja. S podobno situacijo se spopadajo tudi pri Ajaxu, saj je na gostovanje proti Midtjyllandu odpotovalo vsega 17 nogometašev.

Koronavirusu se niso izognili niti pri evropskem prvaku Bayernu, ki ga nocoj čaka tekma s Salzburgom. V vrstah bavarskega moštva je bil pozitiven test nemškega reprezentanta Niklasa Süleja, nekaj tekem zaradi lažno pozitivnega izvida pa je izpustil tudi njegov soigralec Serge Gnabry.

Manjšo paniko so danes zagnali španski mediji. Pred drevišnjim derbijem proti Interju slovenskega vratarja Samirja Handanovića se je namreč s koronavirusom okužil branilec madridskega Reala Eder Militao, za nameček pa je covid-19 vdrl tudi v slačilnico njihove druge ekipe Castille. V soboto so bili pozitivni štirje nogometaši – tudi Sergio Santos, ki ga je trener španskih prvakov Zinedine Zidane minuli teden uvrstil v prvo moštvo za dvoboj proti Borussii Mönchengladbach. Pri kraljevem klubu so navijače hitro pomirili in zatrdili, da so upoštevali vse mere za zajezitev okužbe, ki so po poročanju športnega dnevnika As resnično stroge. »Vse skupaj bolj kot na nogomet okolje spominja na Nasino ekspedicijo na Mars,« je za časopis ukrepe, ki v klubu veljajo že od marca, slikovito opisal eden od zaposlenih pri Realu.

Kot piše As, so pri galaktikih higienski ukrepi zasnovani tako, da je tveganje za prenos okužbe resnično minimalno. Ko nogometaši zapustijo avtomobile na parkirišču, se v vadbenem kompleksu preoblečejo v svoji sobi in si nadenejo tako rokavice kot maske. Na igrišču ima nato vsak igralec svojo zasebno omarico za shranjevanje čevljev in druge opreme za trening, ki jo osebje vsak dan sterilizira. Stiki s fizioterapevti in klubskim medicinskim osebjem so omejeni, ko se družijo z drugimi zaposlenimi, pa morajo vselej upoštevati varnostno razdaljo šestih metrov. Enako pravilo o šestih metrih velja tudi v telovadnici, kjer morajo igralci ob prihodu in uporabi vsakega od vadbenih orodij obvezno uporabiti sredstvo za razkuževanje. Po zaključeni vadbi se igralci še stuširajo v svoji sobi, športna oblačila pa pred odhodom domov pustijo v biološko razgradljivi vrečki.