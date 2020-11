Devet prvoligašev v ritmu dveh tekem na teden nadaljuje nogometno prvenstvo. Domžale, ki so zaradi množičnih okužb s koronavirusom delno ustavile pogon, se bodo v kombinirani zasedbi vrnile v tekmovalni proces konec tedna, ko jih čaka preizkus v Ljudskem vrtu.

Vodilna Mura je drugo četrtino prvenstva odprla z remijem brez golov proti državnemu prvaku Celju. To je bil dvoboj s tekmovalnim nabojem, v katerem sta se moštvi izkazali z disciplinarno predstavo. V razmeroma enakovredni tekmi so se priložnosti zvrstile na obeh straneh, bližje golu pa je bila Mura, a zadetek Filipovića v sodnikovem podaljšku ni veljal zaradi prepovedanega položaja. »S Celjem je vedno zanimivo, saj oboji igramo na zmago. Na žalost nismo zadeli,« je v prenosu za komercialno televizijo povedal trener Mure Ante Šimudža.

Današnji prvoligaški spored ob 16. uri začenjata Koper in Tabor, dve uri kasneje se bosta pomerila Gorica in Olimpija.

Kako nadzorovati virus v prvi ligi

V Domžalah so po dveh krogih testiranj potrdili osemnajst primerov okužbe med trenerskim osebjem, igralskim kadrom in strokovnimi službami, kar je največji delež potrjenih okužb v posameznem prvoligaškem klubu. Virus je ušel izpod nadzora tudi zato, ker nogometna zveza pred dnevi ni prisluhnila pozivu domžalskega kluba za prestavitev tekme z Muro, na kateri so nastopali okuženi igralci. Šele ko so ob Kamniški Bistrici potrdili nove okužbe, je zveza prestavila dvoboja z Aluminijem in Bravom na kasnejši termin. »Ko se virus pojavi, ga je na treningih in tekmah zaradi številnih stikov nemogoče v celoti nadzorovati. Če ne bi odigrali tekme z Muro, bi ustavili širjenje virusa, saj bi ostali v izolaciji. Pri takšnih odločitvah je treba ravnati pametno in se posvetovati z zdravstvenimi strokovnjaki. Nacionalni inštitut za javno zdravje nam glede na situacijo ne bi dovolil odigrati tekme, nogometna zveza pa se je obnašala, kot da se nič ne dogaja. Najti bi morali kompromis in se celotne zadeve lotiti drugače kot doslej. Sistemske rešitve, naklonjenost, posluh in dialog bi nam prinesli primerne usmeritve, da klubi ne bi bili prepuščeni samim sebi,« meni športni direktor domžalskega kluba Matej Oražem.

Na sobotnem testiranju so potrdili okužbo tudi pri igralcih, ki sprva niso kazali nobenih simptomov. »Ne glede na starost in fizično pripravljenost je imela velika večina kar težke posledice bolezni, kot so bolečine v mišicah in prsnem košu, glavoboli in splošno slabo počutje. Zdravniki pravijo, da ni pametno odigrati tekme z okužbo, a imajo relativno malo podatkov, kako covid vpliva na večje fizične napore. Stroka prav tako svetuje previdnost pri vračanju na igrišče po koncu bolezni. Priporočljivo je opraviti obremenitvene teste, ki pa jih ob tako veliki zasedenosti zdravstvenega sistema praktično ni mogoče izvesti. Ker smo imeli osemnajst okužb, smo v klubu verjetno dosegli vsaj minimalno čredno imunost na virus. Zadevo bomo spremljali naprej in izločili vsakega, ki bo kazal znamenja okužbe,« je pojasnil Oražem.

Trenerji in igralci članskega moštva se te dni postopoma vračajo v trenažni proces. Garderobe so zaradi preventivnih ukrepov še vedno zaprte, igralci pa po treningu sami poskrbijo za pranje umazanih dresov. Oražem verjame, da bo prva liga zdržala do konca jesenskega dela prvenstva, ki bo predvidoma trajal do 20. decembra. Kako pa bo z nogometno akademijo, ki je zaprla vrata tako kot vse športne panoge zunaj dosega najvišje profesionalne ravni? »Zaprtje ne prinaša nič dobrega, a druge izbire praktično nimamo. Če so zaprti vrtci in šole, si težko predstavljam, da bi otrokom omogočili organizirane treninge nogometa. Verjetno večjih dolgoročnih posledic ne bo, saj si ni treba zatiskati oči, da ti fantje nič ne počnejo. Igrišča so relativno polna, kar pomeni, da rekreacija obstaja. Nič drugače ni drugod po svetu. Večjo skrb zbuja, da se slabša fizična kondicija otrok, a to je predvsem posledica življenjskega sloga, ki se spreminja. Izkazalo se je, da je koronavirus samo katalizator, ki nam je nastavil ogledalo, kaj se dejansko dogaja,« je sklenil Oražem.