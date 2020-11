Opozicija proti vladnim posegom v RTVS

Vlada si poskuša na vse načine podrediti RTV Slovenija, so bile na današnji seji odbora za kulturo enotne SAB, LMŠ, SD in Levica. Predstavniki koalicije so odgovarjali, da skuša opozicija z današnjo sejo poseči v avtonomijo programskega sveta RTVS.