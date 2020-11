Kazalo je, da se bo razpletlo drugače. Tako je napovedovala večina pravnih strokovnjakov in tako so upali njegovi oboževalci, ki so bitko med nekdanjima zakoncema Johnnyjem Deppom in Amber Heard komentirali na spletu. A Depp, ki je zaradi obrekovanja tožil medijsko družbo News Group Newspapers (NGN), lastnico tabloida The Sun, je bitko izgubil. Sodnik Andrew Nicol je sojenje na londonskem višjem sodišču, ki so ga mediji označili za največje britansko sojenje zaradi obrekovanja v 21. stoletju, končal z razsodbo, da je The Sun besedno zvezo »wife beater« ali pretepač žensk, ki je skoraj uničila kariero zvezdnika Piratov s Karibov, uporabil upravičeno in da obrekovanja v spornem članku iz leta 2018 ni bilo.

Sodnik Andrew Nicol je v štirih tednih sodnih obravnav poslušal izpovedi prič, med katerimi so bili sorodniki, prijatelji in zaposleni, ter tudi pričevanje Deppa, v katerem je ta 20 ur moral odgovarjati na vprašanja o svojem divjem hollywoodskem življenju, popivanju in drogah. Na sodišču pa sta obe strani predstavili tudi vrsto tekstovnih sporočil, ki sta si jih pošiljala igralca, posnetke nadzornih kamer in fotografije, na katerih je bila poleg modric na Amber Heard tudi odrezana konica prsta Johnnyja Deppa.

Deppova dejanja znamenje globokega besa Kljub vsem dokazom in pričam se je sodnik na koncu moral odločiti predvsem na osnovi tega, ali bo verjel Johnnyju Deppu ali Amber Heard. Sodnik je verjel njej. »Prišel sem do sklepa, da je bila večina domnevnih napadov gospoda Deppa na gospodično Heard dokazana,« je obrazložil v svoji 128 strani dolgi sodbi, v kateri je zapisal, da igralka, do katere je bil Depp verbalno in fizično nasilen, ni bila kriva niti za odrezani prst. »To, da je z ranjenim prstom pisal krvave grafite, kar je priznal tudi sam, je znamenje globokega besa, ko to ni bilo dovolj, pa je svoj hudo ranjen prst pomočil v barvo in sporočila pisal naprej.« »Sprejemam njeno razlago narave napadov nanjo. Morali so biti grozni. In verjamem, da se je bala za svoje življenje,« je dodal sodnik.

Niti vsa smetana tega sveta ni pomagala Johnnyju Deppu ni pomagala niti vojska zvezdniških prijateljev ter bivših ljubimk in soigralk, ki so ga opisovale kot pravega gentlemana. Tako sta trdili Winona Ryder in Vanessa Paradis, s katero je bil 14 let, skupaj pa imata tudi dva otroka, na njegovo stran so se postavili tudi Kate Moss, Elon Musk, James Franco, Paul Bettany, Patti Smith ter med zadnjimi še igralka Helena Bohnam Carter in pevka Sia, ki so jo tako kot mnoge druge prepričali posnetki pogovora med zakoncema iz leta 2015, v katerih Amber Heard priznava, da je udarila Deppa. Omenjeni posnetek je preplavil splet, manj pa se je govorilo o sporočilih, v katerih je Depp o ženskah pisal kot o »cipah« in »debelih grdih kurbah«. Vse to naj bi po besedah odvetnikov zraslo iz globokega sovraštva do žensk, ki se je v primeru Amber Heard izrazilo kot nasilje.