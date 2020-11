»Biti policist je zame poslanstvo, ker pomeni služiti ljudem. Odpoved pogodbe o zaposlitvi me je zelo presenetila in šokirala, ker sem na svojem profilu na facebooku le izražal svoja osebna mnenja in opozarjal na sistemske napake, ki gredo pogosto na škodo ljudi v policijskih postopkih, bodisi žrtev ali osumljencev,« je pred senatom koprskega delovnega in socialnega sodišča pripovedoval nekdanji policist Policijske postaje Koper, 33-letni Iztok Kustec iz Ormoža, ki od notranjega ministrstva terja službo nazaj.

Kustec je junija lani dobil odpoved zaradi spornega zapisa na svojem FB-profilu. 30. maja lani je komentiral delo policije, ob zapisu pa je bila njegova fotografija v službeni uniformi. Med drugim je govoril o nasilju v družini in o tem, kako mora on kot policist sprejeti kazensko ovadbo in nasilnežu izreči prepoved približevanja, ker je pač tako naravnan sistem v državi. Zapisal je tudi, da se večkrat zgodi, da ženska ob strokovni podpori odvetnika prijavi domnevno nasilnega partnerja, samo da bi se mu maščevala, on kot policist pa mora opraviti svoje delo. Poudaril je sicer, da nasilja nikakor ne odobrava.

Kustec je že pred sporno objavo o delu policije večkrat javno govoril na družbenih omrežjih in zapise opremljal s fotografijami, na kar so se njegovi nadrejeni odzvali in ga tudi opozarjali. Vodstvo policije je zavzelo stališče, da je Kustec s svojimi zapisi glede policijskega dela povzročil, da si jih je javnost razlagala tako, kakor da gre za uradno stališče policije in ne njegovo osebno mnenje. Na policiji so menili, da je s svojim ravnanjem blatil ugled in dobro ime policije, zato so ga vrgli na cesto.

Zdaj dela kot varnostnik Na sojenju je sodni senat zaslišal le Iztoka Kusteca in njegovega nekdanjega šefa, komandirja Policijske postaje Koper Lorisa Čendaka. Sodbo bo sodišče izdalo pisno. Kustec je povedal, da je bil po odpovedi sedem mesecev brez vseh prihodkov, pred nekaj meseci pa se je zaposlil kot varnostnik. »Svoje delo sem vedno vestno, strokovno in zakonito opravljal, v vseh letih nisem bil nikoli disciplinsko ali kako drugače kaznovan,« je povedal Kustec. Loris Čandak pa je povedal, da je bil Kustečev komandir približno štiri leta in da Kustec ni bil v nobenem postopku zaradi svojega dela. Je pa bil vsako leto ocenjen slabše od svojih kolegov. Tudi zato, ker občanom ni izrekal toliko kazni kot drugi. Na vprašanje sodnice, kaj je po njegovem mnenju tako zelo sporno v Kustečevem zapisu, ki ga je stal službo, pa je priča dejala: »Policija si vrsto let skupaj z nevladnimi službami prizadeva, da bi žrtve nasilja prijavljale kazniva dejanja, Kustec pa je pisal, da je policija pogosto nemočna, kar je žrtve odvračalo od prijave nasilja nad njimi.«