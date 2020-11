Že peto leto zapored je direktorica Centra starejših Notranje Gorice zagnala vseslovensko akcijo izdelovanja novoletnih čestitk. »Vse, kar vas prosim, je, da napišete kratko pismo ali voščilnico z lepimi željami in pozitivnimi mislimi. Pomembno je, da je napisano na roke, črke pa morajo biti dovolj velike in berljive,« je povedala Ana Petrič in dodala, da se je na povabilo odzvalo že veliko prijateljev, znancev, prav tako šol in društev, ki zadnja leta sodelujejo v akciji.

Decembra lani se je v projekt vključila tudi Danijela Horvat iz Kopra, ki je letos začela izdelovati voščilnice že konec poletja. »S svojo navdušenostjo nad projektom sem okužila tudi svojega moža in starše. Lani sem skupaj z njimi izdelala okoli sto voščilnic. Letos nameravamo to številko preseči, saj je projekt, ki ga je zasnovala Ana Petrič, vreden tega oziroma so tega vredni starostniki, ki bodo voščilnice prejeli,« je povedala Horvatova in dodala, da so v svoji mali praznični tovarni voščilnic izdelali že 365 voščilnic. »Koliko jih bo nastalo do decembra, ne vem, a jih bomo poskušali izdelati čim več.« Izdeluje raznolike voščilnice, saj želi, da vsak dobi svojo, unikatno. »Pri izdelovanju izhajam iz tega, kar upoštevam pri didaktičnih igrah, ki jih izdelujem za otroke: da so privlačne na pogled, da so živih barv, da vsebujejo kratko, a razumljivo besedilo, ki v tem primeru seže do srca tistega, ki ga bere. Ker zame je največja radost, da z voščilnicami privabim starostnikom nasmeh na obraz, tako kot sem ga s svojimi izdelki privabila svoji sedaj že pokojni babici, ko sem jo obiskovala v domu za ostarele,« je povedala Horvatova, ki se ji je v projektu pridružilo tudi nekaj njenih študentov s Pedagoške fakultete Koper in nekaj družin iz različnih delov Slovenije, ki z njo sodelujejo tudi v nekaterih drugih dobrodelnih akcijah.

Kljub covidu izdelujejo naprej

Lani, sredi decembra, so se akciji izdelovanja čestitk pridružili tudi dijaki Srednje strojne šole Novo mesto, kjer po besedah učiteljice Alenke Brežnjak lahko na prste roke prešteje članice nežnejšega spola. »Ideja, da skupaj naredimo nekaj dobrega, jih je presenetljivo navdušila. Tako smo se lotili vsega po vrsti. S pomočjo barvnih lističev smo najprej izdelovali voščilnice. Nekateri so jih porisali, drugi pa so se raje lotili 'štancanja' z novoletnimi motivčki. Strojniki pač,« je v smehu povedala Brežnjakova in priznala: »Drži tudi, da smo to delali med poukom in da so med dijaki tudi takšni, ki jim je bilo všeč, da ni obravnave snovi.« Poleg tega, da so dijaki skupaj naredili dobro delo, so se naučili napisati voščilnico. Praktična izvedba tega, kar se učijo tudi pri predmetu slovenščine. »Ja, nekaj voščilnic je romalo v koš, ker sem predvidevala, da znajo napisati voščilo. Bila sem prizemljena: današnja mladina pošilja sms-sporočila. Na koncu pa je bila vsaka voščilnica napisana z več topline,« je dejala učiteljica. Nekateri dijaki so izdelali voščilnice tudi za svoje dedke in babice.

Pri projektu so se dijakom lani pridružili tudi učitelji. »En dan smo po končanem pouku ostali v zbornici in pisali voščila na že pripravljene voščilnice, ki so jih naredili dijaki. Bilo je prav posebno prijetno druženje,« je povedala sogovornica in omenila, da so tako skupaj izdelali več kot 700 čestitk, zato ima novomeška ekipa tudi za letos postavljen velik cilj. Kljub epidemiji verjamejo, da jim bo uspelo. »Že lani smo naredili načrt, da se akciji priključimo tudi letos in celo prej. Žal nam je trenutna situacija nekoliko prekrižala načrte. Vsekakor bomo poskusili z izvedbo na daljavo, vendar ne moremo predvideti končnega rezultata. K sodelovanju bomo povabili še druge šole v Šolskem centru in nekaj nam zagotovo uspe,« verjame sogovornica. Omenila je še izkušnjo dijaka, ki se mu je zahvalila hči prejemnice voščilnice. »Zahvalo mu je poslala na messenger. Ko nam je to povedal, se je v njegovih očeh prižgala iskrica veselja in zadovoljstva.«