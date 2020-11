Bratanič, ki je bil v preteklosti tudi predsednik nadzornega sveta Gen energije, je v času, ko je sedanji minister za okolje Andrej Vizjak vodil ministrstvo za gospodarstvo, delal kot vodja Vizjakovega kabineta. Zatem je bil kratek čas zaposlen v brežiškem Kovisu, nato pa so ga posavske občine leta 2010 imenovale za direktorja regijske razvojne agencije, je pred dnevi poročal Dnevnik.

Nadzorniki so novega direktorja konec septembra iskali z javnim razpisom. Mesto se je namreč izpraznilo po predčasnem odhodu Karola Petra Peršolje v septembru, vodenje družbe pa je kot v.d. prevzel Peter Žmak, dotedanji prvi nadzornik.

Peršolja je sicer Borzen vodil od leta 2010, oktobra lani pa so ga takratni nadzorniki imenovali za nov mandat. Svoj tretji mandat je začel 1. januarja letos in naj bi ga zaključil 31. decembra 2021. Po tem datumu pa naj bi vodenje po takratnih načrtih do izteka petletnega mandata oz. do konca leta 2024 prevzela Valerija Štiblar, dolgoletna zaposlena v podjetju in direktorica ekonomsko-splošnega področja.

A junija letos je vlada iz nadzornega sveta družbe Borzen razrešila Mojco Kert, Alenko Kolar in Jureta Jemca, ki so tako mandat končali predčasno. Do izteka tekočega mandata oz. do aprila 2024 je ministrski zbor v nadzorni svet poleg Žmaka imenoval še Tomaža Kokota in Davorina Dimiča.