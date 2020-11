Psi so bili namenjeni prodaji v Italiji, po prvih podatkih bi vsakega prodali za 2000 evrov.

Obveščena je bila inšpektorica veterinarske uprave, ki je prevzela nadaljnje postopke. Psičke so policisti pospremili v azil za živali v Svetem Antonu. O najdbi so obvestili tudi italijanske varnostne organe, ki zbirajo nadaljnje informacije glede nakupa in prodaje psov. Policisti so Madžaru izdali tudi plačilni nalog, ker je kršil omejitev gibanja med 21. in 6. uro.