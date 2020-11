Tiskovni predstavnik ministrstva za visoko šolstvo Hamid Obaidi je še med napadom pojasnil, da je do streljanja prišlo, ko so pričakovali prihod vladnih uradnikov na odprtje knjižnega sejma z iransko književnostjo na kabulski univerzi.

Potem ko so moški, oblečeni v vojaške uniforme, vstopili na kampus, so zavzeli položaje na eni od fakultet in se več ur obstreljevali s pripadniki elitne enote afganistanske vojske, so povedale priče.

»Vpleteni so bili trije napadalci. Eden je razstrelil svoj eksploziv, dva pa so ubile varnostne sile,« je po koncu napada sporočil tiskovni predstavnik afganistanskega notranjega ministrstva Tarik Arian.

Podporo afganistanskim silam so nudili tudi pripadniki zveze Nato, ki delujejo v misiji Odločna podpora, je povedal ameriški častnik. Podrobnosti ni pojasnil. Kampus so preletavali helikopterji, občasno je bilo slišati eksplozije in strele.

Po pričevanjih študentov je streljanje povzročilo kaos in zmedo na univerzi. »Študirali smo v svojih predavalnicah, ko smo nenadoma slišali strele na univerzi,« je povedal 23-letni Frajdun Ahmadi. Dodal je, da je bil skupaj z več drugimi študenti več kot dve uri ujet na univerzi, preden so jih rešili. »Bili smo zelo prestrašeni, mislili smo, da je to morda zadnji dan našega življenja (...) fantje in dekleta so kričali, molili in klicali na pomoč,« je dodal po poročanju agencij.

Talibani so sporočili, da ne stojijo za napadom. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, so pa v zadnjih letih izobraževalne ustanove večkrat napadle skrajne skupine, kot je Islamska država (IS).

Ta je med drugim prevzela odgovornost za samomorilski napad na izobraževalni center na zahodu afganistanske prestolnice, v katerem je bilo pretekli teden ubitih 24 ljudi, večinoma študentov. Leta 2018 pa je samomorilski napadalec pred kabulsko univerzo ubil več deset ljudi, večinoma najstnike. Tudi za ta napad je odgovornost prevzela IS.