Frizerji in kozmetiki opozarjajo, da se kozmetične in frizerske storitve sedaj odvijajo v zasebnih prostorih, kjer ni nikakršnega nadzora nad izvajanjem zaščitnih ukrepov, zato je verjetnost okužbe s koronavirusom še večja. »Menimo, da bi lahko kozmetične in frizerske storitve opravljali v naših salonih legalno, skladno s priporočili NIJZ, pri čemer bi zagotovili popolno zaščito tako za naše stranke kot zaposlene,« so poudarili.

»Vlada je prisluhnila našim pobudam in v petek določila nekatere nove izjeme od prepovedi. To so gradbena, vzdrževalna in montažna dela ter nekatere druge storitve. Verjamemo, da bo vlada prisluhnila tudi našim frizerjem in kozmetikom ter jim omogočila opravljanje dejavnosti, seveda ob upoštevanju navodil NIJZ,« je dodal prvi mož OZS Branko Meh.

V frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonih ter podobnih dejavnostih nege so že pred zadnjim zaprtjem veljali veliko strožji ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kot v sosednjih državah in državah EU, ob tem poudarjajo na OZS. Obenem pa v omenjenih državah, kljub slabi oz. podobni epidemiološki sliki, frizerski, kozmetični, pedikerski in podobni saloni za nego lahko še naprej obratujejo.

Sekciji zato pozivata pristojne, da med izjeme v vladnem odloku, ki prepoveduje ponujanje in prodajo storitev, dodajo frizerske storitve, kozmetične in pedikerske storitve ter druge dejavnosti za nego telesa v salonih, ki se prepletajo s kozmetičnimi storitvami.