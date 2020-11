Na Evroviziji 2021 vseh 41 prijavljenih držav

Na tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja 2021, bo sodelovalo vseh 41 držav, ki bi nastopile na letošnji 65. Evroviziji, ki so jo odpovedali zaradi epidemije covida-19. Prizorišče, rotterdamski center Ahoy, in število nastopajočih ostajata enaka. Enak ostaja tudi slogan Open up! (Odpri se!).