V petek je bil v Uradnem listu RS objavljen odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, v katerem so med dovoljenimi izjemami za delovanje v času epidemije po novem tudi knjižnice.

Vesna Horžen je poudarila, da izposoja od danes poteka po vseh slovenskih knjižnicah, kako posamezne enote delujejo, pa je na podlagi aktualne epidemiološke slike v posameznem kraju prepuščeno njim. Preden se uporabniki podajo v knjižnico, naj zato preverijo obratovalni čas oz. način dela svoje knjižnice. Možno je tudi, da bo v prihodnjih dneh prišlo še do kakšne spremembe v načinu dela knjižnic, saj je odlok začel veljati v petek, za nami pa je ravno praznični vikend.

Za dobro počutje vseh obiskovalcev in zaposlenih v knjižnicah, ki delujejo normalno, naprošajo za upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V knjižnico naj vstopajo le zdravi posamezniki in si med obiskom razkužijo roke. Upoštevati je treba tudi, da je število obiskovalcev v prostoru knjižnice omejeno na eno osebo na 20 kvadratnih metrov, med posamezniki pa naj se upošteva predpisana varnostna razdalja dveh metrov. Obiskovalce prav tako naprošajo, naj za plačila uporabijo brezstična plačilna sredstva.

Se pa lahko knjižnice odločijo tudi za brezstično poslovanje. To pomeni, da uporabniki gradivo rezervirajo preko spleta ali telefona, v knjižnici jim ga nato izposodijo in pripravijo za prevzem preko dogovorjenega mesta. Brezstična izposoja knjig je mogoča tudi preko poštne dostave, v knjižnicah pa uporabnike vabijo še k uporabi e-virov in e-knjig.