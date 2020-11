Hamilton je po zmagi v Italiji napovedal, da je v starosti, ko se je pripravljen osredotočiti »na družino in tovrstne zadeve«.

Zmaga v Imoli je bila za Hamiltona deveta v sezoni, s katero je naredil še korak k rekordnim sedmim naslovom svetovnega prvaka Nemca Michaela Schumacherja. Pri čemer je letos že presegel Schumijev rekord po številu zmag v formuli 1; Nemec jih je v karieri zbral 91, Hamilton pa je že pri številki 93.

Z zmago je angleški dirkač obenem Mercedesu, s katerim se še ni dogovoril o novi pogodbi, privozil sedmi zaporedni konstruktorski naslov. Pri tej nemški ekipi preživljajo negotove čase, ki jih je z nedeljsko napovedjo o umiku s položaja šefa ekipe še podžgal Avstrijec Toto Wolff.

Hamilton in Wolff sta se oba ekipi pridružila leta 2013 in ko so novinarji Hamiltona povprašali o tej odločitvi, je bil zelo neposreden.

»Še sam ne vem, če bom še v tem cirkusu naslednje leto, zato se z drugimi ne ukvarjam,« je dejal in nadaljeval: »V ekipi imava s Totom veliko globokih pogovorov, zato vem, od kod izhaja, kaj se pri njem dogaja, in skupaj si deliva breme. Tu sem že dolgo, dolgo časa. Razumem ga, da si želi narediti korak nazaj in več časa nameniti družini.«

Letošnja sezona je za Hamiltona že 14. v karieri. Sprva je sicer napovedal, da je podpis nove pogodbe z Mercedesom zgolj formalnost, a za zdaj sodelovanja še ni podaljšal, izpostavlja Guardian.

»Trenutno smo v novembru, božič ni več daleč. Počutim se odlično, zelo močan, lahko bi nadaljeval še več mesecev. Rad bi bil tu tudi prihodnje leto, vendar za to ni nobene garancije. Veliko stvari me navdušuje o življenju po F1, zato bo šele čas pokazal, kaj se bo zgodilo,« je sklenil Hamilton.