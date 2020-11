»Po letih ločitve od najinih staršev z ženo nimava želje, da bi bila ločena od najinega sina. Zato sva se zdaj v tem obdobju pandemije in zaprtih meja odločila, da zaprosiva za dvojno ameriško-rusko državljanstvo,« je sporočil 37-letni Snowden preko Twitterja.

Snowdnova žena Lindsay Mills, ki z njim živi v Rusiji že od leta 2014, je prejšnji teden razkrila, da je noseča. Na twitterju je objavila fotografijo, kako Edward poljublja njen nosečniški trebušček in dopisala: »Najino največje sodelovanje prihaja kmalu.«

Snowdnov odvetnik Anatolij Kučerena je sicer kaka dva tedna nazaj sporočil, da so ruske oblasti Snowdnu odobrile stalno prebivališče v državi.

Nekdanji sodelavec ameriške agencije za nacionalno varnost (NSA) Edward Snowden je pred leti s strežnika agencije pobral 1,5 milijona zaupnih dokumentov in z njimi s Havajev pobegnil v Hongkong, kjer jih je leta 2013 predal novinarjem. Razkril je, kako ZDA množično zbirajo osebne podatke in vohunijo za milijoni civilistov po vsem svetu. Ker mu je v ZDA zaradi izdaje državnih skrivnosti grozil in mu še vedno grozi zapor, je pobegnil v Rusijo, ki mu je podelila azil.