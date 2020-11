V torek bo precej jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo predvsem na Primorskem zadrževala večji del dneva. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 15 do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo se bo od vzhoda pooblačilo, na Primorskem pa delno zjasnilo. V notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Nekoliko hladneje bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja.

V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam s šibkimi severozahodnimi vetrovi topel in razmeroma suh zrak, v spodnjih plasteh ozračja pa iznad Sredozemlja dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu in v sosednjih pokrajinah Italije bo pretežno oblačno in megleno, drugod povečini sončno z nekaj jutranje megle.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ugoden, le v krajih z dolgotrajno meglo bodo vremensko najbolj občutljivi lahko imeli manjše z vremenom povezane težave.