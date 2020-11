Vroči začetek dolge zime

Ko začne evropska komisija opozarjati na utrujenost ljudi zaradi pandemije koronavirusa in hkrati pozivati k vzdržljivosti in potrpljenju, se je v uvodnih tednih drugega vala pandemije v Evropi dobro še močneje prijeti za zaščitno masko. Kot globalno osrednje žarišče jesenskega vala koronavirusa se je Evropa z velikimi koraki vrnila k ustavljanju javnega življenja. Minuli konec tedna so z delno ustavitvijo javnega življenja in tudi policijsko uro Italiji, Belgiji, Franciji, Španiji, Nemčiji, Češki, Sloveniji in drugim sledile še Avstrija, Velika Britanija, Portugalska in Grčija. Če se je prva ustavitev v Evropi dogajala zaradi neznanja o novem virusu, je zaščita javnega zdravja šest mesecev pozneje nekoliko bolj usmerjena.