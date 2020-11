Rogljiček in kebab

Kot smo konec tedna spremljali na naši spletni strani, je uporabnike družbenih omrežij popolnoma razkurila in razburila zgodba o visoki kazni, ki jo je mlada družina prejela v Kranju; 800 evrov jim je namreč državni inšpektor odmeril kazni zato, ker so med sprehodom po mestu sneli maske in v samoti pojedli rogljiček. Začudene novinarje, ki so poizvedovali o incidentu, je skušala pomiriti tudi mlada zdravnica dr. Tina Bregant, začasno zaposlena kot državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, češ da prehranjevanje ni način za izogibanje zoprnemu nošenju zaščitnih mask.