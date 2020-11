Sean Connery, ki je pred kratkim praznoval 90. rojstni dan, je umrl v družinskem krogu na Bahamih. Bil je mož in oče – za sabo je pustil ženo Micheline Roquebrune in dva sinova. Jason Connery je sporočil, da je to žalosten dan za vse, ki so poznali in ljubili njegovega očeta ter uživali v njegovih filmskih vlogah. Toda Sean Connery ni bil le mož in oče, kljub letom je bil tudi sin. Sin pokojnih staršev in ponosne domovine. »Naš narod danes žaluje enega najbolj ljubljenih sinov. Samo po zaslugi nadarjenosti in trdega dela je postal globalna filmska ikona in eden najuspešnejših igralcev na svetu,« je tvitnila škotska premierka Nicola Sturgeon. Njegovo slovo je vsekakor državni dogodek, saj so ga njegovi rojaki naravnost oboževali, v raziskavi EuroMillions je bil izglasovan celo za največji živeči nacionalni zaklad Škotske. Bil pa je seveda tudi prvi in za mnoge najboljši James Bond.

Doma je prelagal premog, zlagal opeke, poliral krste, poziral kot model na likovni akademiji in varčeval za vadnino v lokalni dvigovalnici uteži. »Ne zato, da bi bil fit, hotel sem biti preprosto všeč puncam,« je priznal pozneje. Polprofesionalno je sicer brcal tudi žogo, pogodbo mu je leta 1953 ponudil celo sloviti Manchester United. Ker je bil takrat star že 23 let, priložnosti ni unovčil. Ni pa zavrnil ponudbe lokalnega iskalca filmskih talentov. Ta ga je istega leta opazil na tekmovanju za mistra universe, ko se je Connery v Londonu najavil kot mister Škotske. Zakorakal je v filmski svet, kjer je po manjših vlogah zaslovel po uspehu prvih bondiad. »Nedvomno je v veliki meri odgovoren za uspeh te serije filmov in večno mu bomo hvaležni,« sta se mu ob slovesu poklonila producenta franšize Michael G. Wilson in Barbara Broccoli .

A še preden je Thomas postal samo Sean, še preden je Connery sedemkrat postal 007, je bil škotski deček iz revne družine v Edinburgu. Oče Joe je bil gumarski delavec, mati Effie čistilka. V hiši brez tople vode je bila njegova zibelka spodnji predal družinske kredence. Polento in krompir si je delil z bratom Neilom . Če je ostalo kaj denarja, je enkrat na teden plaval in se umil na javnem bazenu. »Bili smo zelo revni, vendar tega nisem opazil, ker so bili enako revni tudi vsi drugi,« je dejal nekoč. Šolo je obesil na klin pri trinajstih in se po letih polovičnega delovnika zaposlil v lokalni mlekarni, od koder je po treh letih odšel v vojsko, iz vojske pa se nato zaradi čira na želodcu po prav toliko letih vrnil domov. S tetovažama »Škotska za vedno« ter »mama in oče«. Ne nujno v tem vrstnem redu.

Neizbrisna zapuščina

A lahko bi bilo drugače, saj Connery pred bondovskim prvencem Dr. No (1962) nikakor ni bil v ožjem izboru. Njegovo ime takrat enostavno še ni bilo znano, producenti pa so v resnici tvegali. Izbrali so ga zaradi tega, kako je odkorakal z intervjuja. Tako neustavljivo privlačen je bil, da so z njim podpisali celo brez poskusnega snemanja. »Neuki preprosto niso dojeli, kako prefinjeno duhovito je odigral vlogo Bonda,« je njegov talent opisal veliki režiser Sidney Lumet, aktualni Bond Daniel Craig pa: »Sir Sean Connery bo ostal v spominu kot Bond, a še zdaleč ne samo to. Opredelil je določeno obdobje in določen slog. Šarm in duhovitost, ki ju je pripeljal pred kamero, bi lahko merili v megavatih.« A Connery ni dovolil, da bi ga lik ujel v kalup. V več kot 50-letni karieri se ni zadovoljil s tipskimi vlogami. Nanizal je več kot 90 vlog. Med drugim si ga bomo zapomnili po filmih Marnie (1964), Grič izgubljenih (1965), Obramba (1973), Umor na Orient Ekspresu (1974), Mož, ki je želel postati kralj (1975), Ime rože (1986), Indiana Jones in zadnji križarski pohod (1989), Lov na Rdeči oktober (1990) in Alcatraz (1996). Edinega oskarja je prejel za stransko vlogo v kriminalni drami Nedotakljivi (1987).

Nazadnje smo ga videli v spodleteli Družbi pravih gospodov (2003), tri leta pozneje je tudi dokončno opravil s filmi. Nekajkrat je razmišljal o vrnitvi, a je bila upokojitev zanj uradno »preprosto preveč zabavna«, neuradno pa je v Los Angelesu pravzaprav vzljubil zgolj golf, ne pa tudi Hollywooda. Na Bel-Airu je bil edini, ki je na igrišču sam nosil svojo torbo, pri 63 letih pa je v intervjuju priznal, da je kopel zanj še vedno nekaj posebnega. Ker revščine ni pozabil in je imel globok žep, je bil znan kot velik filantrop. Leta 2000 mu je britanska kraljica Elizabeta II., tudi zaradi širokega srca, podelila viteški naziv, ki bi ga sicer prejel že dve leti prej, če ne bi bil tako goreč zagovornik škotske neodvisnosti. Za revijo People je bil najbolj seksi moški prejšnjega stoletja, sebe pa je opisoval bistveno bolj skromno. Kot človeka nagle jeze, čemerne narave in spodobne kariere. »Morda nisem najboljši igralec, še slabši pa bi bil, če bi počel kaj drugega,« je dejal in odšel kot eden največjih.