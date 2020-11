Slovenski rokometaši so zadnjo uradno tekmo odigrali 25. januarja, ko so na EP 2020 v Avstriji, na Norveškem in Švedskem izgubili v Stockholmu dvoboj za bronasto kolajno proti Norveški (20:28). Zaradi koronavirusa so imeli letos zgolj eno enodnevno reprezentančno akcijo v Ljubljani, včeraj pa so se zbrali v strogo varovanem mehurčku v Zrečah, kjer se bodo pripravljali za uvodna dvoboja v kvalifikacijah za Euro 2022: proti Poljski v četrtek, 5. novembra, ob 19.15 v Zlatorogu in tri dni pozneje proti Turčiji ob 16. uri v Esiksehirju, v skupini 5 pa nastopa še Nizozemska.

Selektor Ljubomir Vranješ s seznama 18 igralcev, ki ga je objavil pred dobrima dvema tednoma, ne bo mogel računati kar na peterico. Zaradi koronavirusa v Zreče niso dopotovali Blaž Blagotinšek (Veszprem, Madžarska), Darko Cingesar (Trimo Trebnje), Nik Henigman (Pick Szeged, Madžarska), sodelovanje pa sta morala odpovedati tudi brata Skube, povratnika v reprezentanco: Sebastjan (Bjerringbro-Silkeborg, Danska) zaradi natrgane prepone, Staš (Meškov Brest, Belorusija) pa zaradi odločitve oblasti v Belorusiji o omejevanju vstopa in izstopa iz države. Zato je selektor Vranješ povabil Igorja Žabića, Domna Makuca in tri igralce Celja Pivovarne Laško, ki so bili sprva predvideni le za sodelovanje na treningih (Tadej Mazej, Miljan Vujović, Matic Grošelj).

Od 16 igralcev jih je včeraj v Zreče dopotovalo enajst, z manjšo zamudo zaradi klubskih obveznosti v tujini pa jih bo danes prišlo še pet: Klemen Ferlin, Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc in Miha Zarabec. Celotne priprave bodo zaradi preprečevanja možnosti okužb potekale na visoki preventivni ravni. V skladu z navodili evropske zveze (EHF) so morali vsi člani reprezentance največ 48 ur pred zborom uspešno prestati test na koronavirus, testiranje pa bo za vse znova obvezno tudi pred tekmama. Ob tem so v Termah Zreče zagotovili nastanitev v nadstropjih, ki sta namenjeni izključno reprezentanci, povsem ločeni od drugih obiskovalcev pa so tudi pomožni prostori, kot so sobe za obedovanje, sestanke in fizioterapijo.

Do četrtkove tekme s Poljaki v praznem Zlatorogu (brez gledalcev) bo slovenska izbrana vrsta opravila osem treningov, od tega šest v popolni zasedbi. Celotne priprave bodo Slovenci opravili v Zrečah, izjema bo le sredin večerni trening, ki ga bodo Vranješevi izbranci opravili v Zlatorogu. »V prvem ciklusu kvalifikacij pričakujemo dve zahtevni tekmi. Ekipo, ki jo bo sestavljalo nekaj novih igralcev, bo treba čim prej povezati v celoto, da bo ta dihala kot eno. Verjamem, da nam bo to tudi uspelo,« se nadeja selektor Ljubomir Vranješ.

Po dolgih letih se v reprezentanco vrača desnokrilni igralec Dragan Gajić, ki letos blesti v dresu francoskega Limogesa. »Občutki ob vrnitvi so mešani. Po eni strani se počutim, kot da bom spet debitiral zanjo, po drugi pa se dobro zavedam, kaj me čaka s tekmovalnega stališča. Počakati bo seveda treba še kakšen dan, da se med igralci vzpostavi prava kemija in da spoznam tudi nove mlajše soigralce. Mislim, da bo na koncu vse v redu. Vesel sem, da sem znova tukaj, mislim, da je tako tudi pri soigralcih,« pravi 36-letni Dragan Gajić, ki je za reprezentanco doslej zbral 151 nastopov (12. na lestvici vseh časov za Slovenijo) in dosegel kar 642 golov (četrti na večni lestvici strelcev).