Anže Miklavec, ki je leta 2009 agencijo ustanovil s Stello Korošec, je uspešen podjetnik mlajše generacije. Potem ko je trg dobro sprejel stekleničko za vodo equa, je leta 2014 izjemen uspeh na spletni platformi za množično financiranje kickstarter doživel še en paradni izdelek – goat mug, oblikovno posebna skodelica za kavo. Podporniki po vsem svetu so za izpopolnitev prototipa in zagon redne proizvodnje prispevali skoraj 460.000 dolarjev, z dosedanjimi kampanjami na kickstarterju za goat mug, aparat za pripravo kave gina in pametno stekleničko za vodo equa pa je podjetje zbralo več kot 1,2 milijona dolarjev.

Najprej Equa, nato Goat story

»Blagovna znamka Equa se je na trgu pojavila prva, nato smo to kategorijo nadgrajevali z različnimi dizajni in novimi izdelki,« pove direktor Anže Miklavec. »Ko smo na trg poslali goat mug, se je začela razvijati še ena blagovna znamka, ki raste naprej z novimi izdelki. Ker smo veliki ljubitelji kave, smo se osredotočili na to nišno področje in na kickstarterju najprej predstavili aparat za pripravo kave gina, imamo tudi lastno mikropražarno, v kratkem pa bomo postavili še kampanjo za aparat za kavo espreso in izpopolnjeni aparat gina ter ponudili eksotične vrste kave. Kickstarter je za nas samo odskočna deska – marketinški kanal za preverjanje trga in njegovega potenciala na eni strani ter dostop do mednarodnih trgov na drugi.«

Prav zaradi predstavitev na platformi za množično zbiranje sredstev se je podjetju odprlo veliko trgov ne le v Evropi, ampak tudi v Severni in Južni Ameriki, na Japonskem, Kitajskem in Bližnjem vzhodu oziroma tam, kamor se marketinško niso intenzivno usmerili. A ni samo Goat Story blagovna znamka, ki jo razvijajo naprej, tudi Equa se dopolnjuje z novimi izdelki. Spomladi je bila na kickstarterju uspešno predstavljena pametna steklenička equa, ki uporabnika opozarja na pitje vode. V prihodnjih mesecih jo bodo še tehnološko in oblikovno izpopolnili in novo različico po prijaznejši ceni februarja poslali na trg. Pred nekaj meseci je znamko dopolnila linija ekoloških kozmetičnih in čistilnih sredstev equa care. Uporabniki izdelke v prahu doma sami zmešajo z vodo in se tako izognejo odvečni plastični embalaži, v kateri bi jih sicer kupili v trgovini. Kot pojasnjuje Anže Miklavec, gre za novo tržno nišo, ki jo bodo razvijali še naprej.