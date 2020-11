Novak Đoković je prejšnji teden na Dunaju postavil nov mejnik svetovnega tenisa. Šestič v karieri bo leto končal kot številka ena na svetu ter se po tej statistiki izenačil s svojim otroškim in najstniškim idolom Petom Samprasom. Največja tekmeca Srba Roger Federer in Rafael Nadal sta doslej petkrat vstopila v novo koledarsko leto kot najboljša na svetu. Na večni lestvici igralcev, ki so največ tednov preživeli na vrhu teniške lestvice, je pred Đokovićem le še Federer. Švicarja pa lahko Beograjčan prehiti že marca prihodnje leto, če bo dotlej neprekinjeno na 1. mestu.

Ena najboljših treh sezon Đoković je na Dunaju tekmoval po trinajstih letih. Razloga sta bila dva. Prvi je v specifični sezoni, v kateri ni toliko turnirjev kot v minulih letih, drugi pa, da si je želel tudi teoretično zagotoviti številko ena ob koncu sezone. Za takšen podvig je potreboval uvrstitev v četrtfinale, ki si jo je priboril z zmagama nad rojakom in vadbenim partnerjem Filipom Krajinovićem in Hrvatom Borno Čorićem. Najbližjemu zasledovalcu Rafaelu Nadalu do konca koledarskega leta ne bi teoretično zadostovalo niti, če bo osvojil dvoranski turnir v Parizu in sklepni teniški masters z vsemi tremi zmagami v skupinskem delu. »Letošnja sezona je ena mojih najboljših in bi jo lahko primerjal z leti 2011 in 2015. Pritisk je bil res velik, a z njim nimam težav. V preteklosti sem dokazoval, da ga prenašam dobro, nekoliko več težav sem imel na začetku profesionalne kariere. Žal živimo v težkih časih, ko turnirjev ni bilo toliko kot doslej, tako da nisem mogel biti še uspešnejši,« je pred odhodom na Dunaj na novinarski konferenci v Beogradu povedal Novak Đoković. »Zavedam se, da marsikoga moti, da o svojih željah in ambicijah govorim na glas. A takšen je moj karakter, z visokimi pričakovanji se motiviram. Moj kratkoročni cilj je, da postanem igralec, ki bo največ tednov preživel na mestu številke 1 na svetu. Dolgoročnejši cilj pa je, da osvojim največ turnirjev največje četverice,« ne skriva ambicij srbski zvezdnik. Po številu osvojenih grand slamov s 17 zmagami za Federerjem in Nadalom zaostaja za tri najprestižnejše lovorike, kar pomeni, da ga čaka zelo težka naloga.

Dejaven na številnih področjih Čeprav tekmovalni del letošnje sezone za Đokovića še ni končan, z mislimi že pogleduje proti prihodnjemu letu. Pravi, da si želi v Melbournu braniti lansko lovoriko, čeprav se zaveda, da je za zdaj OP Avstralije pod velikim vprašajem. Pot do Melbourna je namreč dolga, poleg tega pa bodo morali v primeru izvedbe turnirja vsi igralci ob prihodu v Avstralijo najprej v dvotedensko karanteno. »Težko si predstavljam, kako bi avstralski turnir dejansko potekal. Po drugi strani pa smo letos večkrat dokazali, da smo kos izzivom. Verjamem, da se bo tudi z Melbournom razpletlo dobro,« je optimističen Đoković. Poleg igranja tenisa je najboljši igralec na svetu v zadnjih tednih zelo dejaven tudi pri ustanavljanju novega teniškega združenja, ki sta ga ustanovila skupaj s Kanadčanom Vaskom Pospišilom. »Da je novo združenje na pravi poti, dokazujejo številni igralci, ki se nam priključujejo vsak teden. Najboljši igralci v težkih časih nimajo ustrezne podpore, počutijo se pozabljene. To pa ni prav,« je prepričan Đoković. Srbskim novinarjem je še povedal, da si bo prizadeval, da bo v njegovi domovini v prihodnosti tudi močnejši turnir. »To je moja želja, pot do realizacije pa je precej trnova. Za takšen projekt bi morala stopiti skupaj vsa država in po vseh regijah najprej organizirati mladinske turnirje ter turnirje serije futures in challenger,« odgovarja številka ena svetovnega tenisa.