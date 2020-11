Konec junija se je štirim članom pripravljalne skupine, ki naj bi za občino Ptuj pripravila program EPK, Alešu Štegru, Mitji Čandru,Alešu Novaku in MartiniMagdički, iztekla pogodba, nove pa niso sklenili.

Ko so julija na občini prevetrili finančne okvire, so namreč ti člani županji sporočili, da »prijava z oslabljeno politično podporo in bistveno nižjimi javnofinančnimi viri iz mestnega proračuna ne more uspeti«. Občini so zato predlagali umik kandidature. Toda ekipa zaposlenih na občini pod vodstvom Jasmine Krajnc delo nadaljuje, končne odločitve o kandidaturi pa še ni.

»Še vedno verjamem v vsebino, če pa bo glavno vlogo igral samo denar, potem se lahko v Sloveniji zmenimo, da imata možnosti za naziv samo dve mesti ali morda celo samo eno,« je dejala Nuška Gajšek.