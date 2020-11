Za osvežitev spomina se spomnimo let, ko je postala aktualna predelava vozila na avtoplin. Razumsko je bila upravičena, saj gre za najbolj ekonomično vozilo na trgu, ki poleg znatnega znižanja stroškov goriva podaljša življenjsko dobo motorja, ki z njim deluje tišje, hkrati pa omejimo izpuste škodljivih snovi. Ob tem je vgradnja sistema hitra, investicija pa se povrne v kratkem času. Kljub temu vozila na plin na evropskih cestah – izjema so italijanske – niso ravno prodajni hit. Razlog? Zagotovo tudi strah, in sicer da bi šlo kaj narobe. Plin pač mnogi povezujejo z možnostjo eksplozije, ko temu dodamo še možnost prometne nesreče, pa se strah še poveča. A je hkrati tako neutemeljen, da bolj ne bi mogel biti. Ne le to, da je celoten avtoplinski sistem veliko bolj varen kot bencinski, saj so rezervoarji kovinski in močno zaščiteni, bencinski pa so plastični in nezaščiteni. Navsezadnje so vse skupaj že tolikokrat testirali na vse možne načine, da strah ni na mestu.

Če so se mogoče ljudje dokončno prepričali, da jih v povezavi z avtoplinom ni treba biti strah, tega sedaj povezujejo z električnimi avtomobili in razmišljajo v smeri, ali so resnično varni. Zato je bil dogodek pred dnevi za prihodnost še bolj množične prodaje električnih vozil še veliko bolj pomemben, kot je marsikdo mislil. Pri organizaciji EuroNCAP so se namreč odločili, da preizkusijo varnost Volkswagnovega električno gnanega ID.3, ki bo v prihodnjih letih za znamko pomemben tako zelo, kot je bil nekoč golf. In šefi so lahko varnostna testiranja spremljali z nasmehom.

Sklepna ocena se je namreč glasila, da je dobil maksimalnih pet zvezdic, dober pa je bil v vseh kategorijah. Izmed maksimalnih 100 točk je za zaščito odraslih potnikov dobil 87 odstotkov, pri zaščiti otrok 89, pri zaščiti ranljivih udeležencev prometa 71 in pri asistenčnih sistemih 88 odstotkov mogočih točk. Da bi dobili dejansko sliko, kaj ti odstotki pomenijo, smo jih primerjali s tistimi, ki jih je golf dosegel na zadnjem trčenju v lanskem letu. Številke ID.3 so spodbudne. Golf je sicer dobil nekoliko višjo oceno pri zaščiti potnikov (95 odstotkov) in ranljivih udeležencev prometa (76), pri zaščiti otrok sta bila enaka, pri asistenčnih sistemih pa je bil golf slabši (78 odstotkov).

Kljub temu imajo nekateri pred nakupom električnega avta pomisleke, da lahko zagori, česar dosedanja testna trčenja niso potrdila, je pa nekaj električnih avtov vseeno zagorelo. Čeprav se to sliši alarmantno, še zdaleč ni. Raziskava je pokazala, da zagorijo tudi bencinsko ali dizelsko gnani. Še več, zagorijo celo pogosteje, pri čemer je dobra novica, da pri električnih vozilih ni takojšnjega vžiga vozila in okolice, kot je to mogoče pri razlitem bencinu. Zato imajo udeleženci čas, da zapustijo goreče vozilo. Strah je odveč.