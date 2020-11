Slovenjgraška višja državna tožilka Branka Čas in kazenska sodnica okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu Valerija Matvos - Jeromel sta v sodni dvorani zaman čakali na Ravenčanko Petro Veber. Ker je ni bilo, tudi nismo slišali obtožnice, a sklepamo, da jo ta bremeni razžalitve uradne osebe, ki jo je pred tremi leti zagrešila z objavo posnetka na svetovnem spletu. Je pa Ravenčanka na sodišče poslala ugovor nanjo, kar pomeni, da krivde za očitano kaznivo dejanje ne namerava priznati in bo na sodišče v bližnji prihodnosti morala priti. In kaj je pravzaprav zagrešila obdolžena?

Spomnimo, da je Vebrovo pred tremi leti med vožnjo z mobilnim telefonom v roki opazil policist, ki je sedel v civilnem avtomobilu, in o tem obvestil patruljo, ki je kršiteljico v nadaljevanju ustavila in ji izrekla globo za storjeni prekršek. To pa je Vebrovo tako razjezilo, da se je odpeljala nazaj na kraj, kjer naj bi jo policist opazil, pristopila do njega in se z njim spustila v ne prav prijazen dialog. Policist se sicer ni pustil sprovocirati, ohranil je mirne živce, kršiteljici pa svetoval, naj se obrne na nadrejenega komandirja. Pozneje je posnetek, na katerem se znaša nad policistom, objavila na svetovnem spletu, kjer si ga je ogledalo in tudi delilo ogromno ljudi. A se je večina nad njenim početjem zgražala, policistu pa stopila v bran.

Zažugali so ji s kazensko ovadbo »Ker je avtorica z objavo posnetka posegla v policistovo integriteto, smo mu v sindikatu dodelili pooblaščenega odvetnika, ki je zoper avtorico že vložil kazensko ovadbo, po uspešno izvedenem kazenskem postopku pa sledi tudi sprožitev drugih civilnopravnih postopkov.« Tako je na vprašanje, kako so ukrepali zoper kršiteljico cestnoprometnih predpisov, na naše vprašanje takrat odgovoril predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš. Tiskovna predstavnica policijske uprave Celje Milena Trbulin pa je pojasnila, da so policisti javni uslužbenci, zato fotografiranje policistov načeloma ne predstavlja kršitve njihovih pravic. »A le, če se s tem ne ovirajo, ne motijo in ne ogrožajo postopka ter izvedbe njihovih nalog,« je dodala. A v Sindikatu policistov Slovenije so bili jasni: »V konkretnem primeru je policist izvajal naloge zakonito, posnetek pa nikakor ni nastal z namenom, da bi občanka dokazovala nedolžnost pri očitanem prekršku, temveč z namenom škodovanja konkretnemu policistu,« so zapisali. Ker je avtorica z objavo posnetka torej posegla v policistovo integriteto, so mu v sindikatu stopili v bran, avtorico pa kazensko ovadili.