Vse to je posledica te agresivne vladne politike in stalnih groženj lastnim prebivalcem v času pandemije. Nosilec te totalne agresije je seveda premier Janša z ministrom Hojsom na čelu. Sledijo jim še razne oprode, kot so kacini, kreki in seveda madžarski mediji. V zadnjem času pa se jim je pridružila tudi Cerkev.

Včasih smo rekli, da lepa beseda lepo mesto najde. To je danes pod to vlado pozabljeno. Z nami državljani ravnajo kot s sovražniki in nas obtožujejo, da smo krivi za širitev pandemije. Pri sebi in svojih ukrepih pa ne vidijo niti sence dvoma in krivde. Po njihovem so krivi tudi osrednji mediji, menda vsi levičarski, in seveda opozicija. Stanje je pa v resnici popolnoma drugačno. Opozicija, osrednji mediji in državljani množično podpiramo protikoronske ukrepe in se jih praviloma tudi držimo. Ko pa mediji zalotijo nekega vladnega politika, ki se ne drži lastnih ukrepov, pa gre za utrujenost ali mogoče samo za napako. To je dejansko stanje pri nas, značilno za totalitarne režime.

Takšno sovražno komuniciranje z nami državljani je na koncu pripeljalo do tega, da ubogljivi posamezniki v represivnih organih reagirajo proti državljanom, kot je zgoraj opisano. Potem se pa oglasi še Cerkev oziramo nadškof Stres z zmerjanjem vseh, ki niso na njihovi liniji. Po tem apelu Stresa in škofovske konference se je stresla vsa Slovenija. Verjetno pa se ne zavedajo, da so s tem naredili največ škode ravno sebi, ker Slovenci v večini nismo ovce, predvsem pa ne njihove ovčice.

Cerkev, ki je v vlogi glasnika SDS ali pa obrnjeno, danes napada narod in nas proglaša dobesedno za izdajalce. Mogoče bi pa bil potreben referendum, da v Sloveniji velja ustava oziroma njen 7. člen, ki navaja dobesedno: »Država in verske skupnosti so ločene. Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno.« To bi bil vsekakor edinstveni primer v svetu, da bi se izvedel ustavni referendum, ki zahteva, da v tej državi velja ustava.

Po tem škandaloznem ukrepanju državnih organov v Kranju lahko samo še čakamo, da jim bo Hojs izrekel priznanje za profesionalno ravnanje, Pahor jim bo pa podelil jabolko navdiha. Po hojsovsko bodo Janševi privrženci ravnanje te družine označili za družbeno nevarno, dojenček pa bo po njihovem bodoči skrajni levičar in bi bil verjetno tudi petkov kolesar, če bi že znal voziti kolo.

Gorazd Cuznar, Črnomelj