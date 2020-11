Hrvaško je okoli druge ure popoldan stresel potres z magnitudo 4,9, so potrdili v Evropsko-sredozemskem centru (EMSC). Potres so po poročanju hrvaških medijev čutili prebivalci večjega dela Dalmacije, njegov epicenter pa je bil 17 kilometrov od Posedarja v bližini Zadra in sicer na globini desetih kilometrov. Poročil o morebitni škodi in žrtvah še ni. Tresenje tal se je čutilo tudi pri nas ter v Bosni in Hercegovini.

»Noro se je treslo in kar dolgo je trajalo. Zelo smo se prestrašili,« hrvaški mediji citirajo prebivalko iz Zadra. »Zdelo se je, kot bi nekaj eksplodiralo. Vse se je zatreslo, omarice, bolj ali manj celotna kuhinja,« še pišejo. »Počivala sem po nedeljskem kosilu. Zbudilo me je tresenje postelje, vse v stanovanju je pokalo, kar nekaj časa je trajalo, potem pa naenkrat nehalo,« je medijem sporočila še ena bralka iz Zadra. EMSC poroča še o tem, da so močan potres čutili tudi v Gospiću, Svetem Roku, Biogradu na moru, Kninu, Omišu, Zagrebu, pa tudi na nekaterih otokih. »Slišalo se je kot grom, potem se je vse začelo tresti. Steklene omarice so se tresle nekaj sekund, zbežali smo na ulico,« pa sporočajo iz Biograda.