V bolnišnicah se zdravi 1097 bolnikov, od tega jih je na ventilator priključenih 81. Doslej je v sosednji državi umrlo 562 bolnikov s covidom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Na Hrvaškem imajo trenutno 15.894 aktivnih primerov okužbe, v samoizolaciji je 29.338 ljudi.

V primorsko-goranski županiji so v zadnjem dnevu potrdili 115 okužb. Iz istrske županije pa danes poročajo, da je število ozdravljenih bolnikov s covidom-19 višje od števila na novo okuženih. Kot je sporočil istrski štab za civilno zaščito, so v Istri v zadnjem dnevu zabeležili 34 novih okužb, pozdravilo pa se je 41 covidnih bolnikov, poroča Hina.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe s koronavirusom, se je v sosednji državi okužilo 51.495 ljudi. Ozdravelo je 35.039 bolnikov s covidom, od tega 2221 v zadnjem dnevu.

V Avstriji potrdili skoraj 5000 novih okužb s koronavirusom

V sosednji Avstriji so v zadnjem dnevu ob 28.742 testih potrdili 4956 novih okužb s koronavirusom, kar je doslej največ ob koncu tedna. Umrlo je še 21 bolnikov s covidom-19, od izbruha epidemije skupaj 1130.

V zadnjih 24 urah so v bolnišnicah sprejeli 145 covidnih bolnikov, število bolnikov na intenzivni negi pa se je povečalo za 26. Skupaj se v bolnišnicah v Avstriji zdravi 1948 bolnikov s covidom-19, 291 jih je na intenzivni negi, so sporočili z ministrstva za zdravje.

V Avstriji imajo 39.415 aktivnih okužb z novim koronavirusom, od začetka pandemije pa so potrdili 109.881 okužb. 69.336 bolnikov s covidom-19 se je pozdravilo.

Zaradi eksponentne rasti okužb bodo v Avstriji od torka v veljavi strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa. Med drugim bodo uvedli policijsko uro, zaprli kulturne ustanove in gostinske obrate, je v soboto sporočil avstrijski kancler Sebastian Kurz. Kot je dejal, so ukrepi, ki bodo v veljavi do konca novembra, nujni, da bi se izognili preobremenjenosti na oddelkih intenzivne nege.

Avstrijska zvezna vlada pričakuje, da se bo epidemiološka slika po zaostritvi ukrepov izboljšala v desetih do štirinajstih dneh.