V bolnišnicah se zdravi 1097 bolnikov, od tega jih je na ventilator priključenih 81. Doslej je v sosednji državi umrlo 562 bolnikov s covidom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Na Hrvaškem imajo trenutno 15.894 aktivnih primerov okužbe, v samoizolaciji je 29.338 ljudi.

V primorsko-goranski županiji so v zadnjem dnevu potrdili 115 okužb. Iz istrske županije pa danes poročajo, da je število ozdravljenih bolnikov s covidom-19 višje od števila na novo okuženih. Kot je sporočil istrski štab za civilno zaščito, so v Istri v zadnjem dnevu zabeležili 34 novih okužb, pozdravilo pa se je 41 covidnih bolnikov, poroča Hina.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe s koronavirusom, se je v sosednji državi okužilo 51.495 ljudi. Ozdravelo je 35.039 bolnikov s covidom, od tega 2221 v zadnjem dnevu.

V Avstraliji prvič po skoraj petih mesecih brez novih okužb s koronavirusom

V Avstraliji v zadnjem dnevu prvič v skoraj petih mesecih niso zabeležili nobenega lokalnega prenosa okužbe s koronavirusom, je sporočil zdravstveni minister Greg Hunt. S tem se je odprla možnost za nadaljnje rahljanje ukrepov, ki so jih oblasti sprejele za zajezitev širjenja koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Številke kažejo, da v Avstraliji prvič po 9. juniju ni bilo nobenega lokalnega prenosa okužb, je tvitnil Hunt, ki se je za to zahvalil vsem zdravstvenim in javnim delavcem ter predvsem vsem Avstralcem.

V Avstraliji je trenutno manj kot 200 aktivnih okužb z novim koronavirusom. Od začetka epidemije so zabeležili 27.500 primerov okužb, umrlo je 907 bolnikov s covidom-19. Žarišču epidemije v Avstraliji je bila zvezna država Viktorija, kjer je umrlo 90 odstotkov vseh bolnikov s covidom.

Država se je na porast okužb spomladi hitro odzvala in je zaprla meje ter uvedla stroge ukrepe socialne distance, množično testiranje in sledenje stikom okuženih.

V času, ko se povsod po Evropi zaradi zaradi strmega naraščanja okužb ukrepi zaostrujejo, so v Melbournu začeli rahljati koronske ukrepe, poroča AFP. Ljudje lahko znova zapustijo domove, ponovno so odprli trgovine, bare in restavracije.