V sklopu nadgradnje bo Europlakat na vseh postajah v terminale vgradil strojno opremo, ki podpira novo generacijo programske opreme za upravljanje sistema, so pojasnili na Mestni občini Ljubljana.

Sistem Bicikelj bo deloval tudi med nadgradnjo, bodo pa za krajši čas zaprta posamezna postajališča, kjer bodo potekala dela. Kot so pojasnili, namreč nadgradnja vključuje zamenjavo celotne strojne opreme na terminalih in namestitev zaslonov na dotik. Dela se bodo na vsaki od postaj izvajala po nekaj ur, te bodo v sistem predvidoma vključene še isti dan.

Kolesa si bodo uporabniki v času nadgradnje sistema lahko izposojali tako na postajah s staro opremo kot tudi že na postajah s posodobljenimi terminali, ki bodo spet vključene v sistem.

Nadgradnja tehnološke platforme, ki jo financira zasebni partner Europlakat, znaša približno 400.000 evrov, zaključena pa bo v roku desetih dni, so dodali.

Uporabniki si bodo kolesa še naprej lahko izposojali z Urbano, po novem pa jim bo na voljo tudi mobilna aplikacija. Preko uradne mobilne aplikacije Bicikelj bodo lahko dostopali do svojega uporabniškega računa, spremljali razpoložljivost prostih koles in ključavnic ter si izposojali kolesa. Nov sistem bo deloval z uporabo šestmestne PIN-kode. Ta se bo uporabnikom posodobila samodejno, in sicer bosta obstoječi štirimestni kodi na koncu dodani dve ničli.